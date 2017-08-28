В Кузбассе за 2017 год выявили 233 факта незаконной перепланировки. За это собственники поплатились штрафами на общую сумму 377 тысяч рублей.

За этот год сотрудники Государственной жилищной инспекции Кузбасса провели 362 внеплановые проверки по обращениям граждан.

Так, в Белове в жилом доме по улице Инициативной специалисты обнаружили факт незаконного переустройства сетей отопления. Поводом для проверки послужило коллективное обращение жителей многоквартирного дома.