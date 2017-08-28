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За перепланировки кузбассовцев оштрафовали почти на 400 тысяч рублей

Сегодня 17:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
World0fsamodelki.ru

В Кузбассе за 2017 год выявили 233 факта незаконной перепланировки. За это собственники поплатились штрафами на общую сумму 377 тысяч рублей.

За этот год сотрудники Государственной жилищной инспекции Кузбасса провели 362 внеплановые проверки по обращениям граждан.

Так, в Белове в жилом доме по улице Инициативной специалисты обнаружили факт незаконного переустройства сетей отопления. Поводом для проверки послужило коллективное обращение жителей многоквартирного дома.

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