ВашГород.ру разобрался, кому полагаются льготы в общественном транспорте, а заодно посчитал, выгодно ли пользоваться проездными билетами.

В Новокузнецке льготами в муниципальном транспорте пользуются следующие категории граждан:

Самая распространённая льгота для пенсионеров — проезд в муниципальном транспорте ( автобусах, троллейбусах и трамваях) стоит всего 4 рубля, вместо 16.

Некоторые категории граждан могут и вовсе ездить бесплатно.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, необходимо получить единый социальный проездной билет, который выдаётся сроком на два года.

Есть несколько видов проездных билетов.

Единый социальный проездной билет голубого цвета, дающий право на бесплатный проезд, получают лица, проходившие военную службу в годы ВОВ, и ветераны боевых действий, а также супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме, погибших ( умерших) Героев Советского Союза, Героев РФ, и граждан, награждённых орденом Славы трёх степеней.

Также получить такой проездной могут репрессированные, лица, подвергшиеся воздействию радиации и дети школьного возраста из многодетных семей.

Проездной билет зелёного цвета выдают многодетным матерям, приёмным родителям, детям-сиротам. В перечень льготных категорий также вошли ветераны и инвалиды ВОВ и других боевых действий, ветераны труда, Герои СССР и России, блокадники.

выдают многодетным матерям, приёмным родителям, детям-сиротам. В перечень льготных категорий также вошли ветераны и инвалиды ВОВ и других боевых действий, ветераны труда, Герои СССР и России, блокадники. Проездной билет розового цвета положен инвалидам и детям-инвалидам. Также бесплатно можно ездить лицам, сопровождающим инвалида I группы или ребёнка-инвалида.

Также правом бесплатного проезда пользуются инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда, дети до 7 лет, не занимающие отдельного места. К слову, эти же категории граждан могут бесплатно ездить и в маршрутных такси.

Если вы не принадлежите к льготной категории граждан, то вполне можете сэкономить, купив проездной билет.

Проездные билеты можно приобрести в кассе МБУ ЕЦОПП (проспект Строителей, 55), а также в торговых киосках «ВестиЧ», «МИР ПРЕССЫ», «Подорожник».

По информации на август 2017 года:

Школьный проездной билет стоит 100 рублей,

Для учащихся ссузов — 200 рублей,

Для студентов вузов — 255 рублей,

Для пенсионеров — 220 рублей,

Гражданский — 807 рублей.

Мы решили посчитать, сколько можно выгадать, приобретая проездной.

Стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах 16 рублей. То есть, человек, совершающий поездку туда-обратно, в день тратит 32 рубля. В месяце в среднем 20 рабочих дней. Путём несложных подсчётов определяем, что за месяц на проезд в муниципальном транспорте новокузнечане тратят 640 рублей.

Получается, что экономия для школьников — примерно 540 рублей в месяц, а за учебный год это около 5000 рублей. Выгода для пенсионеров — 429 рублей. Для студентов ссузов — 440 рублей, для студентов вузов — 385 рублей за один месяц.

А вот для работающих новокузнечан покупка проездного не является выгодной. Конечно, при условии, что в день они совершают всего две поездки. Так, переплата при покупке проездного — 167 рублей.

Однако, если вы в день совершаете более двух поездок и часто ездите по выходным, то проездной — вполне выгодное решение.

По информации Управления по транспорту и связи, в Новокузнецке в августе продано 5476 проездных билетов. Из них 1119 — гражданских, 384 — пенсионных, 292 — для студентов, 710 — для учащихся ссузов, 2971 — для школьников.

Продажа проездных на будущий месяц начинается после 20 числа текущего.