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Как сэкономить на поездке в общественном транспорте и не дать себя одурачить

Сегодня 07:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Da4nik.website

ВашГород.ру разобрался, кому полагаются льготы в общественном транспорте, а заодно посчитал, выгодно ли пользоваться проездными билетами.

В Новокузнецке льготами в муниципальном транспорте пользуются следующие категории граждан:

  • Самая распространённая льгота для пенсионеров — проезд в муниципальном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) стоит всего 4 рубля, вместо 16.

Некоторые категории граждан могут и вовсе ездить бесплатно.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, необходимо получить единый социальный проездной билет, который выдаётся сроком на два года.

Есть несколько видов проездных билетов.

  • Единый социальный проездной билет голубого цвета, дающий право на бесплатный проезд, получают лица, проходившие военную службу в годы ВОВ, и ветераны боевых действий, а также супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме, погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев РФ, и граждан, награждённых орденом Славы трёх степеней.

Также получить такой проездной могут репрессированные, лица, подвергшиеся воздействию радиации и дети школьного возраста из многодетных семей.

  • Проездной билет зелёного цвета выдают многодетным матерям, приёмным родителям, детям-сиротам. В перечень льготных категорий также вошли ветераны и инвалиды ВОВ и других боевых действий, ветераны труда, Герои СССР и России, блокадники.
  • Проездной билет розового цвета положен инвалидам и детям-инвалидам. Также бесплатно можно ездить лицам, сопровождающим инвалида I группы или ребёнка-инвалида.

Также правом бесплатного проезда пользуются инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда, дети до 7 лет, не занимающие отдельного места. К слову, эти же категории граждан могут бесплатно ездить и в маршрутных такси.

Если вы не принадлежите к льготной категории граждан, то вполне можете сэкономить, купив проездной билет.

Проездные билеты можно приобрести в кассе МБУ ЕЦОПП (проспект Строителей, 55), а также в торговых киосках «ВестиЧ», «МИР ПРЕССЫ», «Подорожник».

По информации на август 2017 года:

  • Школьный проездной билет стоит 100 рублей,
  • Для учащихся ссузов — 200 рублей,
  • Для студентов вузов — 255 рублей,
  • Для пенсионеров — 220 рублей,
  • Гражданский — 807 рублей.

Мы решили посчитать, сколько можно выгадать, приобретая проездной.

Стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах 16 рублей. То есть, человек, совершающий поездку туда-обратно, в день тратит 32 рубля. В месяце в среднем 20 рабочих дней. Путём несложных подсчётов определяем, что за месяц на проезд в муниципальном транспорте новокузнечане тратят 640 рублей.

Получается, что экономия для школьников — примерно 540 рублей в месяц, а за учебный год это около 5000 рублей. Выгода для пенсионеров — 429 рублей. Для студентов ссузов — 440 рублей, для студентов вузов — 385 рублей за один месяц.

А вот для работающих новокузнечан покупка проездного не является выгодной. Конечно, при условии, что в день они совершают всего две поездки. Так, переплата при покупке проездного — 167 рублей.

Однако, если вы в день совершаете более двух поездок и часто ездите по выходным, то проездной — вполне выгодное решение.

По информации Управления по транспорту и связи, в Новокузнецке в августе продано 5476 проездных билетов. Из них 1119 — гражданских, 384 — пенсионных, 292 — для студентов, 710 — для учащихся ссузов, 2971 — для школьников.

Продажа проездных на будущий месяц начинается после 20 числа текущего.

Комментарии 5
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я
7 1
А почему гражданский такой дорогой, проездной должен быть всегда дешевле?
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321
3 0
Почему для пенсионеров считали проездной по 16 руб, они по 4 руб за проезд платят.
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gali
1 0
А почему гражданский такой дорогой, проездной должен быть всегда дешевле?
А потому, ШтА он-Гражданин работает, платит налоги и возмещает транспортные расходы
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Ваше имя
0 0
Неделю назад думала о проездном, но действительно посчитала невыгодность для работающих. Пересела на трамвай, после повышения проезда в маршрутках.
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Алёна
0 0
Я работаю 5-и дневку и добираюсь на 2-х автобусах...в среднем это 1400 в месяц, поэтому таким как я выгодно! )
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