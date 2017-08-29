Кемеровский школьник Антон Шишкин спас девятимесячного ребёнка на пожаре.

Накануне за мужество, отвагу, героизм, подросток был отмечен Благодарностью губернатора Амана Тулеева.

Как писал ВашГород.ру, ЧП произошло 16 августа. В одном из домов на улице Загорской в Рудничном районе случился пожар.

Антон Шишкин заметил пожар с соседней улицы. Подбежав к полыхающему дому, он услышал детский плач. Войти внутрь через дверь возможности не было.

Быстро сориентировавшись, Антон разбил окно, проник в охваченное пламенем помещение и увидел лежащего на кровати плачущего мальчика. Антон вынес на руках ребёнка в условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни. Благодаря смелым и решительным действиям школьника был спасён девятимесячный ребёнок, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Юный герой учится в общеобразовательной школе № 51 в Кемерове.