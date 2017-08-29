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Кемеровский школьник рисковал жизнью ради спасения младенца

Сегодня 07:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Кемеровский школьник Антон Шишкин спас девятимесячного ребёнка на пожаре.

Накануне за мужество, отвагу, героизм, подросток был отмечен Благодарностью губернатора Амана Тулеева.

Как писал ВашГород.ру, ЧП произошло 16 августа. В одном из домов на улице Загорской в Рудничном районе случился пожар.

Антон Шишкин заметил пожар с соседней улицы. Подбежав к полыхающему дому, он услышал детский плач. Войти внутрь через дверь возможности не было.

Быстро сориентировавшись, Антон разбил окно, проник в охваченное пламенем помещение и увидел лежащего на кровати плачущего мальчика. Антон вынес на руках ребёнка в условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни. Благодаря смелым и решительным действиям школьника был спасён девятимесячный ребёнок, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Юный герой учится в общеобразовательной школе № 51 в Кемерове.

Комментарии 4
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Екарный бабай
11 0
Есть области,ещё кем гордиться. Молодец!
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Алекс
23 0
Грамота??? Почему не медаль??? Ребёнок!!! спас жизнь другому человеку! А, ну да! Медали прибережем для Бабкиных, Киркоровых и пр. "героев нашего времени"!
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хмырь
1 0
Грамота??? Почему не медаль??? Ребёнок!!! спас жизнь другому человеку! А, ну да! Медали прибережем для Бабкиных, Киркоровых и пр. "героев нашего времени"!
Согласен на все 100%!!!твари!
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