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Я уже с вами.
Кемеровский школьник Антон Шишкин спас девятимесячного ребёнка на пожаре.
Накануне за мужество, отвагу, героизм, подросток был отмечен Благодарностью губернатора Амана Тулеева.
Как писал ВашГород.ру, ЧП произошло 16 августа. В одном из домов на улице Загорской в Рудничном районе случился пожар.
Антон Шишкин заметил пожар с соседней улицы. Подбежав к полыхающему дому, он услышал детский плач. Войти внутрь через дверь возможности не было.
Быстро сориентировавшись, Антон разбил окно, проник в охваченное пламенем помещение и увидел лежащего на кровати плачущего мальчика. Антон вынес на руках ребёнка в условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни. Благодаря смелым и решительным действиям школьника был спасён девятимесячный ребёнок, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Юный герой учится в общеобразовательной школе № 51 в Кемерове.
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