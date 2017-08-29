В Новокузнецке уже установили четыре из восьми важных светофоров.

Это объекты на Народной, 27 и 33, Дружбы, 17, перекрёстке Тореза и Советской Армии. И в минувшие выходные светофор поставили на перекрёстке Тольятти и Пионерского проспекта. Конструкцию, в отличие от остальных четырёх, пока не запустили.

В городе также полным ходов идёт ремонт дорог. Некоторые подрядчики выполнили график на 80−83%. Скоро уже сделают Музейную, Ноградскую, Транспортную, Ленина, Моховую и шоссе Пойменное. 30 августа работу дорожников проверит комиссия Сибуправтодора, сообщили в администрации Новокузнецка.

Напомним, на перекрёстке Тореза и Советской армии установили первый в городе навесной светофор. Также недавно обезопасили движение у сквера имени Ермакова.