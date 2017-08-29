Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

В Новокузнецке на проблемном участке установили светофор

Сегодня 07:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке уже установили четыре из восьми важных светофоров.

Это объекты на Народной, 27 и 33, Дружбы, 17, перекрёстке Тореза и Советской Армии. И в минувшие выходные светофор поставили на перекрёстке Тольятти и Пионерского проспекта. Конструкцию, в отличие от остальных четырёх, пока не запустили.

В городе также полным ходов идёт ремонт дорог. Некоторые подрядчики выполнили график на 80−83%. Скоро уже сделают Музейную, Ноградскую, Транспортную, Ленина, Моховую и шоссе Пойменное. 30 августа работу дорожников проверит комиссия Сибуправтодора, сообщили в администрации Новокузнецка.

Напомним, на перекрёстке Тореза и Советской армии установили первый в городе навесной светофор. Также недавно обезопасили движение у сквера имени Ермакова.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Vadim
0 3
В Новобойдаевке по ул. 40 Лет Победы тоже светофор уснановили, на днях должен заработать. Мы его очень долго ждали
ответить
аватар
Имя
2 0
В Новобойдаевке по ул. 40 Лет Победы тоже светофор уснановили, на днях должен заработать. Мы его очень долго ждали
Он там нужен, как козе боян
ответить
аватар
Препод
0 1
Он там нужен, как козе боян
А что такое бОян? Вот музыкальный инструмент баян знаем.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ