Банки стали чаще отказывать клиентам в жилищных кредитах, хотя требования к заёмщикам не изменились.

«Сейчас на рынок выходят клиенты, которые, по оценке банка, являются ненадежными, они допускали просрочки при выплате кредитов в прошлом, поэтому количество отказов растет. Причем бывают ситуации, когда после отказа одного банка другой одобряет кредит», передаёт слова директора агентства недвижимости «Доступное Жилье» Валерии Шапран портал sibdom.ru.

С понижением ставок таких ненадёжных клиентов будет всё больше. Многие заёмщики имеют плохую кредитную историю, у кого-то за плечами «висит» по несколько кредитов. Так, по данным риелторского агентства, в 15% отказ в ипотеке связан с негативной кредитной историей, либо такой закредитованностью заемщика, работать с которым банки отказываются. По мнению экспертов, данная тенденция будет расти.