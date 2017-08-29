Подозреваемый в убийстве Виктории Реймер повесился в СИЗО. Стали известны подробности гибели мужчины.

Фигурант уголовного дела повесился в туалете в СИЗО № 2 в городе Новокузнецке. Он связал в верёвку ручки от сумки, в которой хранил вещи и повесился. Мужчину содержали в одиночной камере с видеонаблюдением. Съёмка не велась только в туалете, где и нашли тело обвиняемого, сообщают «Вести Кузбасс».

Как сообщал ВашГород.ру, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки Виктории Реймер задержали 31 января.

Виктория Реймер пропала вечером 26 января. Девочка вышла из дома в переулке Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Но по пути школьница пропала. К поискам ребёнка подключились следователи, криминалисты, сотрудники полиции, МЧС и служащие внутренних войск, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Позже в вентиляционном штреке заброшенной шахты нашли тело ребёнка со следами насильственной смерти. Сам обвиняемый вину не признавал со следствием не сотрудничал.