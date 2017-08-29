Нынешней зимой — это точно! ­- у нас будут обильные снегопады. А значит — можно проверить свою новенькую теплицу на прочность. Именно поэтому опытные новокузнецкие садоводы покупают теплицы ещё осенью — в преддверии снежной зимы. Но даже они нередко оказываются «у разбитого корыта» — ведь предложений по продаже теплиц из расхваливаемого сотового поликарбоната у нас в городе великое множество. И есть очень даже соблазнительные — по цене.

Такие теплицы делают, как правило, из недорогих лёгких каркасов и недорогого поликарбоната. Если купишь весной — летом никаких проблем. Но после зимних снегопадов мало, какие из них выживают. Так что когда наступит время садить, предвкушая небывалый урожай, этот урожай, увы, действительно будет небывалым — в прямом смысле слова. Конечно же, такая теплица никому не нужна. А нужна теплица надёжная и прочная — чтобы снег её точно не раздавил!

Теплицу у нас в городе можно купить за десять тысяч, а можно и за двадцать пять. Кажется, что тут думать? Надо брать подешевле! А если зимние снегопады будут как пять лет назад? Тогда много теплиц полегло! Так что здесь как нигде — размер (потраченной суммы) не имеет значения. А что тогда важно? Во-первых, конечно, конструкция каркаса — она должна быть усиленной, чтобы выдержать наши снегопады.

Наверное, всем понятно, что каркас теплицы должен быть изготовлен из металла. И лучше, если это будет арочная форма — в отличие от двускатной или односкатной кровли её не пугают большие нагрузки. Хорошие вариант — усиленный стальной каркас из профильной трубы. Причём лучше всего, если её сечение в миллиметрах — 25X25.

А вот теплицы на каркасе из трубы с сечением 20X20 потребуют зимнего обслуживания — надо будет каждый день (!) приезжать на дачу и скидывать со своей теплички снег. Снежную шапку в пятнадцать-двадцать сантиметров она не выдержит! Хотя если кто живёт в собственном доме круглый год, то почему бы и не заняться бодрящими физическими упражнениями с лопатой? А можно под каждую дугу такого каркаса поставить распорку из дерева или другого подручного материала — это сделает его прочнее.

И важно, чтобы дуги были цельными, а не состыкованными из нескольких частей — тогда каркас не потеряет прочность даже под внушительной шапкой снега. А ещё совсем не помешает, если каркас будет иметь дополнительное усиление — специальные перемычку и укосины. В итоге всё это сделает теплицу повышенно устойчивой к любому снегопаду!

Например, теплица «Сибирячка» полностью соответствует всем параметрам действительно прочной, надёжной, удобной и при этом недорогой теплицы, которая не боится снега, града и любой непогоды, радуя своих хозяев ранним урожаем долгие годы. Она с двух сторон имеет практически метровые входные двери и форточки для проветривания. Можно установить внутри перегородку — если будете выращивать разные культуры, которые не терпят соседства друг с другом.

Главный вопрос теперь — где купить такую теплицу в Новокузнецке? Конечно, только в компании «Арт-Профиль», производящей теплицы из поликарбоната больше десяти лет.

На уличной площадке «Арт-Профиля» установлены действующие образцы. Можно открывать-закрывать и, конечно же, задавать любые вопросы, на которые вы получите исчерпывающие ответы. Компания делает теплицы любых размеров и с каждым покупателем заключает договор, потому что несёт полную ответственность за свою работу.

А можно купить в «Арт-Профиле» комплект для сборки теплицы и собрать её самим — как это делают многие здешние покупатели (инструкция по сборке прилагается!). Это как вам удобно: выбираете хоть всё по отдельности, хоть вместе — каркас, сотовый поликарбонат, кровельные саморезы для монтажа, оцинкованные соединительные полосы, соединительные профили из поликарбоната, защитные ленты для торцов, термошайбы.

Каркас теплицы легко транспортируется на машине «ГАЗель» вместе с необходимым количеством поликарбоната. Вам бесплатно помогут их погрузить или организуют доставку и монтаж (за дополнительную оплату).

А ещё «Арт-Профиль» даёт трёхлетнюю (!) гарантию на все свои усиленные теплицы.

Производственное объединение «Арт-Профиль».

г. Новокузнецк, ул. 375 км. Строение 32/2 (5 мин. от ж/д вокзала).

Тел. +7 (3843) 600−200, 99−33−30