С 15 июня по 24 августа жители Новокузнецка и близлежащих городов принимали активное участие в акции «Собирай барсов» от компании Ирбис!

А 26 августа, в парке Гагарина, на сцене возле Планетария, было проведено праздничное мероприятие, посвящённое подведению итогов акции.

За время проведения акции было собрано 37 518 баллов, в акции приняло участие 570 человек, а это значит, что было собрано около 11 700 крышек от продукции ТМ «Ирбис»!

Для всех гостей были организованы развлечения, праздничная программа с выступлением песенных и танцевальных коллективов. В этот день самые юные зрители мероприятия могли сделать яркий аквагрим, запоминающиеся фотографии с весёлыми аниматорами, проверить свои силы в спортивных состязаниях, насладиться красотой и зрелищностью шоу мыльных пузырей, а так же понаблюдать за научным шоу!

А их родителей ждал самый долгожданный момент праздника — это розыгрыш призов от компании «Ирбис», партнёров мероприятия, а так же вручение главных призов -iPhone7 и iPad mini!

Итак, с помощью купоноприёмника были выбраны победители акции «Собирай барсов»: iPhone7 — победитель Нигметзянова Любовь Михайловна купон, № 351 iPad mini -победитель Петрикевич Алина Александровна купон, № 435 Поздравляем наших дорогих участников с заслуженной победой!

Также был выбран самый активный участник акции «Собирай Барсов», сдавший 13 купонов по 200 баллов — Николаев Максим Вячеславович! Именно он собрал 2600 баллов! За это награждён почётным званием «Ирбис-men» и фирменными подарками от ТМ «Ирбис»!