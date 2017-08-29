Специалисты рассказали, какие природные достопримечательности России чаще всего посещают туристы.

Рейтинг подготовили аналитики агентства ТурСтат. В список вошли 10 природных памятников. Специалисты включили в него национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первую строчку заняло озеро Байкал в Иркутской области. Ежегодно его посещают 3 миллиона туристов в год.

На втором месте «Золотые горы Алтая» в Республике Алтай. Памятник включает в себя Алтайский заповедник, Телецкое озеро («Алтайский Байкал»), реку Чулышман, природный парк Белуха, Катунский биосферный заповедник, Мультинский каскад горных ледниковых озёр и плато Укок.

Тройку лидеров замыкает Западный Кавказ (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесия). Центральное положение здесь занимает Кавказский заповедник. В объект наследия также входят природный парк Большой Тхач и памятники природы Хребет Буйный, Верховья рек Пшеха и Пшехашха и Верховье реки Цице. Особое место в экосистеме Западного Кавказа занимает кавказский зубр.

На четвёртой строке расположились «Вулканы Камчатки». Туристы посещают Кроноцкий биосферный заповедник, Долину гейзеров, кальдер вулкана Узон, Быстринский природный парк (Ичинская сопка), посёлок Эссо (этнографический музей эвенской культуры), природный парк Налычево (Корякская сопка, Жупановская сопка, Авачинская сопка, Дзендзур, Налычевская курортная зона), Южно-Камчатский природный парк, Южно-Камчатский федеральный заказник (мыс Лопатка и озеро Курильское), Ключевской природный парк (Ключевская сопка).

Пятое место у Природного парка «Ленские столбы» в Якутии — скальные образования высотой до 100 метров, расположенные вдоль берега реки Лена.

Шестую строчку заняли «Девственные леса Коми». В них входят Печоро-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк «Югыд ва» на западных склонах Приполярного Урала в Республике Коми.

На седьмом месте «Центральный Сихотэ-Алинь» в Приморском крае. Объект включает Сихотэ-Алиньский биосферный заповедник и биологический (зоологический) заказник «Горалий» на побережье Японского моря. Амурский тигр занимает первое место по значимости среди редких животных Сихотэ-Алиня.

На восьмой позиции природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» в Чукотском автономном округе. В него входят острова Врангеля и Геральд и прилегающие акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

Девятое место заняла Убсунурская котловина. Она включает озеро Убсунур (Убсу-Нур, Увс-Нуур) и участки вокруг Убсунур на границе Республики Тыва и Монголии. В число российских участков входят семь кластеров биосферного заповедника «Убсунурская котловина» в Тыве — участки Монгун-Тайга, Улар, Арысканныг, Оруку-Шынаа, Убсунур, Ямаалыг и Цугээр-Элс (озеро Торе-Холь).

Замыкает рейтинг Плато Путорана. Оно совпадает по границам с природным заповедником «Путоранский» в заполярье Красноряского края. В Путоранском заповеднике привлекают уникальные ландшафты стволовых гор (плато) высотой 1000−1500 метров над уровнем моря, водопады и каньонообразные котловины гигантских тектонических озёр.