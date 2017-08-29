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Полка с алкоголем рухнула в кемеровском гипермаркете: ущерб — десятки тысяч рублей

Сегодня 09:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"Инцидент Кемерова"

В Кемерове в одном из гипермаркетов рухнула полка с алкоголем. Инцидент произошёл накануне ночью.

Как сообщает очевидец в сообществе «Инцидент-Кемерова», сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

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