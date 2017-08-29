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Кузбассовцы высказались о курении в общественных местах

Сегодня 09:38
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Несмотря на антитабачный закон, кузбассовцы продолжают курить в общественных местах.

Напомним, вредной привычке нельзя предаваться на территории и внутри вокзалов, аэропортов, культурных, образовательных учреждений, в рабочих зонах, лифтах, подъездах и так далее. Строго запрещено курить на детских площадках. Но любители табака эти нормы постоянно нарушают.

В ГУ МВД по Кузбассу опросили 4000 пользователей соцсетей из Кемеровской области и выяснили, что почти половина из них, 45%, против курения в общественных местах. 25% опрошенных курильщики безразличны. 20% рассказали, что сами курят, но стараются это делать в специально предназначенных местах. А вот 8% дымят где хотят, не боясь штрафов и не беспокоясь об окружающих.

В полиции напоминают о штрафах за нарушение антитабачного закона. Он может достигать 1500 рублей. Максимальное наказание за курение на детской площадке — 5000 рублей.

Напомним, антитабачный закон приняли в 2013 году. Ещё на стадии рассмотрения документ вызвал большой общественный резонанс.

Комментарии 2
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Андрей
0 0
4000- это половина кузбасовцев?
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..
4 2
Не курю, но мне никогда сильно не мешали курящие нигде.Конечно, если не чрезмерно (например одновременно 5 человек в тамбуре, через который прохожу). А вот многие жуткие духи и одеколоны, вылитые на людей бесят ужасно.Вонь конкретная.Мне кажется дышать этой дрянью окружающим противнее и вреднее.
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