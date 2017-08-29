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Я уже с вами.
Несмотря на антитабачный закон, кузбассовцы продолжают курить в общественных местах.
Напомним, вредной привычке нельзя предаваться на территории и внутри вокзалов, аэропортов, культурных, образовательных учреждений, в рабочих зонах, лифтах, подъездах и так далее. Строго запрещено курить на детских площадках. Но любители табака эти нормы постоянно нарушают.
В ГУ МВД по Кузбассу опросили 4000 пользователей соцсетей из Кемеровской области и выяснили, что почти половина из них, 45%, против курения в общественных местах. 25% опрошенных курильщики безразличны. 20% рассказали, что сами курят, но стараются это делать в специально предназначенных местах. А вот 8% дымят где хотят, не боясь штрафов и не беспокоясь об окружающих.
В полиции напоминают о штрафах за нарушение антитабачного закона. Он может достигать 1500 рублей. Максимальное наказание за курение на детской площадке — 5000 рублей.
Напомним, антитабачный закон приняли в 2013 году. Ещё на стадии рассмотрения документ вызвал большой общественный резонанс.
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