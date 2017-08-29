«Комбинат питания» рассказал о подготовке к учебному году.

Через несколько дней начнётся новый учебный год, это значит, что тонны продуктов развезут по школам и детским садам.

По словам директора Ларисы Нейберг, недельный запас мясных продуктов для школ составляет примерно пять тонн. Поэтому такие продукты в «Комбинат питания» поступают еженедельно. Там они проходят проверку, только после этого их развозят по образовательным учреждениям, сообщает администрация Новокузнецка.

«Приёмка товаров, в частности, мясной группы, проводится комиссионно. На ней обязательно присутствуют ветеринарный врач, технолог по приготовлению пищи, товаровед и кладовщик. Кроме того, здесь подписывается счёт-фактура и товарно-транспортная накладная», — сообщила Лариса Нейберг.

В первую очередь проверяют сопроводительные документы.

Также представители «Комбината питания» рассказали, как хранятся продукты.

«Мясо поступает на склады на машинах с рефрижераторами. Период разгрузки должен быть максимально быстрым для соблюдения должного температурного режима. Если пришла замороженная продукция, то вскрытие каждой коробки не проводится. Если же это „охлаждёнка“, то мы ее просматриваем полностью», — прокомментировала процесс приёмки товара ветеринарный врач Людмила Данилова.

Все морозильные камеры, по заявлению ветеринарного врача, находятся в хорошем санитарном состоянии, где в надлежащем порядке хранится продукция.

Директор организации отметила, что на днях на склады комбината уже поступили нескоропортящиеся товары: чай, кофе, сахар, макароны, крупы. Уже началась их отгрузка в школы, чтобы в первый учебный день, 4 сентября, школьные столовые могли встретить детей в полной готовности.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане жалуются на питание в детских образовательных учреждениях.