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Я уже с вами.
«Комбинат питания» рассказал о подготовке к учебному году.
Через несколько дней начнётся новый учебный год, это значит, что тонны продуктов развезут по школам и детским садам.
По словам директора Ларисы Нейберг, недельный запас мясных продуктов для школ составляет примерно пять тонн. Поэтому такие продукты в «Комбинат питания» поступают еженедельно. Там они проходят проверку, только после этого их развозят по образовательным учреждениям, сообщает администрация Новокузнецка.
«Приёмка товаров, в частности, мясной группы, проводится комиссионно. На ней обязательно присутствуют ветеринарный врач, технолог по приготовлению пищи, товаровед и кладовщик. Кроме того, здесь подписывается счёт-фактура и товарно-транспортная накладная», — сообщила Лариса Нейберг.
В первую очередь проверяют сопроводительные документы.
Также представители «Комбината питания» рассказали, как хранятся продукты.
«Мясо поступает на склады на машинах с рефрижераторами. Период разгрузки должен быть максимально быстрым для соблюдения должного температурного режима. Если пришла замороженная продукция, то вскрытие каждой коробки не проводится. Если же это „охлаждёнка“, то мы ее просматриваем полностью», — прокомментировала процесс приёмки товара ветеринарный врач Людмила Данилова.
Все морозильные камеры, по заявлению ветеринарного врача, находятся в хорошем санитарном состоянии, где в надлежащем порядке хранится продукция.
Директор организации отметила, что на днях на склады комбината уже поступили нескоропортящиеся товары: чай, кофе, сахар, макароны, крупы. Уже началась их отгрузка в школы, чтобы в первый учебный день, 4 сентября, школьные столовые могли встретить детей в полной готовности.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане жалуются на питание в детских образовательных учреждениях.
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