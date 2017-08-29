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Вместо «Ближних» в Новокузнецке открывают новые магазины

Сегодня 10:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке стираются следы присутствия торговой сети «Ближний».

Во многих помещениях активно идёт ремонт, сняты вывески. А торговую площадь на Строителей, 45 тем временем заняла «Мария-Ра». Открытие магазина запланировано на вторник, 29 августа.

Напомним, магазины «Ближний» принадлежали акционерному обществу «Центрпродсервис». Весной торговые точки начали закрывать. Также прекратили работу «Универсам» и «Европейские продукты». Многия помещения, по словам источника ВашГород.ру, займёт «Магнит».

Деятельность «Центрпродсервиса» в Новокузнецке связывали с угольным магнатом Александром Щукиным. Он сейчас под домашним арестом из-за дела по вымогательству акций.

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