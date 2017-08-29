В центре Новокузнецка разрушается мост через реку Аба.

Речь идёт о сооружении на проспекте Пионерском, около бани № 1. О проблеме изданию novokuznetsk.su рассказали горожане. По их словам, по мосту страшно ходить из-за сквозных дыр.

Жители добавляют, что переправа находится в таком состоянии уже не первый год. А периодические ремонты желаемых результатов не дают.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о разрушенном мостовом сооружении через Абу на улице Горноспасательной. Напомним, сейчас оно закрыто и ждёт реконструкции.