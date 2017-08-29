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Новокузнечане опасаются ходить по мосту в центре города

Сегодня 10:52
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В центре Новокузнецка разрушается мост через реку Аба.

Речь идёт о сооружении на проспекте Пионерском, около бани № 1. О проблеме изданию novokuznetsk.su рассказали горожане. По их словам, по мосту страшно ходить из-за сквозных дыр.

Жители добавляют, что переправа находится в таком состоянии уже не первый год. А периодические ремонты желаемых результатов не дают.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о разрушенном мостовом сооружении через Абу на улице Горноспасательной. Напомним, сейчас оно закрыто и ждёт реконструкции.

Комментарии 1
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y
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Вчера там девушка с ребенком на руках уставшая шла, пару раз точно запнулась. Ей на встречу шла бабулька, которая увидев этот переход, очень долго причитала "фу, беспустная, где же твой мужик, который отпустил тебя по этой развалюхе с дитём".
Мне кажется тут главный вопрос кто у нас власть?
Судя по ситуации, явно не мужик. Тогда кто?
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