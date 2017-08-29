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В Кузбассе два торговых центра за миллиард рублей забрал новый владелец

Сегодня 11:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kommersant.ru

В Кемерове продали два торговых центра «Аврора» и «Север» совокупной стоимостью почти в 1 миллиард рублей.

Данные торговые центры принадлежали обанкротившейся фирме ООО «Аквамаркет». ТЦ «Аврора» имеет площадь 16,6 тысячи кв. м, а ТЦ «Север» — 12,7 тысячи кв. м. Покупателю торговые центры достались дешевле рыночной цены, сообщает «Ъ».

Объекты достались ООО «Регион эстейт», принадлежащее закрытому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «Ладога».

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Комментарии 3
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Илья
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Что за центры у них )))) у нас Ситимол 2,2 млрд
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из ненавидимого Вами Кемерово
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Что за читатели у них))) ? Ясно же написано: Покупателю торговые центры достались дешевле рыночной цены
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y
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Что за центры у них )))) у нас Ситимол 2,2 млрд
Так всегда ниже рынка продают, чтобы меньше налогов платить. Вот только налоговики везде такие сделки контролируют, а у нас наоборот не обращают внимания уже лет 20.
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