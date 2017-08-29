В Кузбассе два торговых центра за миллиард рублей забрал новый владелец
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В Кемерове продали два торговых центра «Аврора» и «Север» совокупной стоимостью почти в 1 миллиард рублей.
Данные торговые центры принадлежали обанкротившейся фирме ООО «Аквамаркет». ТЦ «Аврора» имеет площадь 16,6 тысячи кв. м, а ТЦ «Север» — 12,7 тысячи кв. м. Покупателю торговые центры достались дешевле рыночной цены, сообщает «Ъ».
Объекты достались ООО «Регион эстейт», принадлежащее закрытому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «Ладога».
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