В Кемерове продали два торговых центра «Аврора» и «Север» совокупной стоимостью почти в 1 миллиард рублей.

Данные торговые центры принадлежали обанкротившейся фирме ООО «Аквамаркет». ТЦ «Аврора» имеет площадь 16,6 тысячи кв. м, а ТЦ «Север» — 12,7 тысячи кв. м. Покупателю торговые центры достались дешевле рыночной цены, сообщает «Ъ».

Объекты достались ООО «Регион эстейт», принадлежащее закрытому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «Ладога».