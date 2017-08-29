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Я уже с вами.
Общественная палата запустила онлайн-опрос.
Респондентов просят рассказать о своём отношении к социальному неравенству и к бедности. Голосование проходит на сайте Общественной палаты.
Результаты опроса повлияют на систему социальной защиты населения, сообщают в пресс-службе Общественной палаты.
«Главная задача мониторинга — это дальнейшая системная защита интересов наиболее уязвимых слоев населения», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике Наталия Починок.
Россиян просят рассказать о причинах бедности и где взять средства для решения финансовых проблем. Так же граждане ответят на вопрос о сумме их доходов.
Результаты и выводы исследования войдут в ежегодный Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год, а также будут предложены для включения в план действий Правительства РФ на период до 2035 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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А камуняки - ленинцы - альтруисты этого не замечают, воцерквившись следом за Путиным.
на ЗАпаде деньги России теперь уже принадлежащие власти и семьи власти. а 1/7 суши теперь для них как средство для жизни на Западе.
Естественная убыль за первое полугодие 2017 года в Кемеровской области составила - 5 838.
Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек,
те же данные приводит ООН.
Когда дмитрийанатольевВИЧ не может заснуть, он начинает считать свои имения, потому как баранов считать не интересно. Он знает, что их 89 млн. да да ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ А НЕ СТО СОРОК.
данные ООН и ЗАГСа РФ.
Государственный «Титаник» напоминает решето, и вода хлещет отовсюду - в то время, как на верхней палубе на полную катушку включили телевизор, рассказывающий пассажирам о том, как их ненавидит весь мировой океан, возмечтавший потопить «наше великое судно».
Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.
Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.
Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.
Есть в нем какая-то серьмяжная правда жизни.
Выйдешь, знаете ли, по утру из избенки, покормишь уточку хлебцем, и такая любовь к социальной неравности просыпается, прям крылья за спиной.