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«Бедность — не порок»: россиян просят рассказать о социальном неравенстве

Сегодня 11:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Old.aartyk.ru

Общественная палата запустила онлайн-опрос.

Респондентов просят рассказать о своём отношении к социальному неравенству и к бедности. Голосование проходит на сайте Общественной палаты.

Результаты опроса повлияют на систему социальной защиты населения, сообщают в пресс-службе Общественной палаты.

«Главная задача мониторинга — это дальнейшая системная защита интересов наиболее уязвимых слоев населения», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике Наталия Починок.

Россиян просят рассказать о причинах бедности и где взять средства для решения финансовых проблем. Так же граждане ответят на вопрос о сумме их доходов.

Результаты и выводы исследования войдут в ежегодный Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год, а также будут предложены для включения в план действий Правительства РФ на период до 2035 года.

Комментарии 13
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Прохожий
44 0
Воры у власти.Вот и причина бедности и не равенства!
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Я так кумекаю:
20 5
Воры у власти.Вот и причина бедности и не равенства!
И это единственная и ОСНОВНАЯ причина ! ! !
А камуняки - ленинцы - альтруисты этого не замечают, воцерквившись следом за Путиным.
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снежнонигириец
20 3
Вот это и есть главное достижение Путина на посту президента!!! И не надо все валить на Запад!!!
на ЗАпаде деньги России теперь уже принадлежащие власти и семьи власти. а 1/7 суши теперь для них как средство для жизни на Западе.

Естественная убыль за первое полугодие 2017 года в Кемеровской области составила - 5 838.
Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек,
те же данные приводит ООН.

Когда дмитрийанатольевВИЧ не может заснуть, он начинает считать свои имения, потому как баранов считать не интересно. Он знает, что их 89 млн. да да ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ А НЕ СТО СОРОК.
данные ООН и ЗАГСа РФ.

Государственный «Титаник» напоминает решето, и вода хлещет отовсюду - в то время, как на верхней палубе на полную катушку включили телевизор, рассказывающий пассажирам о том, как их ненавидит весь мировой океан, возмечтавший потопить «наше великое судно».


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коньфуций
24 3
Воры у власти.Вот и причина бедности и не равенства!
Вот за что люблю путинских патриотов, они когда слезинку на лацкан итальянского пиджачка роняют, очень это трогательно выглядит. Патриот он ведь как, початится по айфону, откусит, печально вздохнув, вражеский хамон , запьет Шандоном, подумает о загнивающей Европе, потом забронирует себе тур дней на десять в Милан на шоппинг, поморщится, осознавая, что придется из великой России уезжать на выходные, снова уронит слезу, сядет в мерседес, и скажет водителю:"Трогай..." И опять же, такая мука - детей своих, из обители духовных скреп, отсылать на учебу в богомерзкий Лондон, где все по инструкции и по предписаниям, в общем полная безысходность.

Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.

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*
6 4
Вот за что люблю путинских патриотов, они когда слезинку на лацкан итальянского пиджачка роняют, очень это трогательно выглядит. Патриот он ведь как, початится по айфону, откусит, печально вздохнув, вражеский хамон , запьет Шандоном, подумает о загнивающей Европе, потом забронирует себе тур дней на десять в Милан на шоппинг, поморщится, осознавая, что придется из великой России уезжать на выходные, снова уронит слезу, сядет в мерседес, и скажет водителю:"Трогай..." И опять же, такая мука - детей своих, из обители духовных скреп, отсылать на учебу в богомерзкий Лондон, где все по инструкции и по предписаниям, в общем полная безысходность.

Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.

Ну знаете ли, жизнь это вообще борьба. Да тяжело нашей элите, приходится ездить как вы говорите на мерседесах всяких гелендвагенах, давиться хамоном, а кто говорил, что будет легко? Вот тянут ярмо за всю Россеюшку. Они же весь удар берут на себя, а мы не ценим неблагодарные!
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КоляYeti 14600
20 1
Ща, схожу на тот сайт, а то Путину отредактированные вопросы достаются, он уже "раб галерный" устал рассказывать как "стабильно" в ево правление.
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КоляYeti 14600
12 1
Вот за что люблю путинских патриотов, они когда слезинку на лацкан итальянского пиджачка роняют, очень это трогательно выглядит. Патриот он ведь как, початится по айфону, откусит, печально вздохнув, вражеский хамон , запьет Шандоном, подумает о загнивающей Европе, потом забронирует себе тур дней на десять в Милан на шоппинг, поморщится, осознавая, что придется из великой России уезжать на выходные, снова уронит слезу, сядет в мерседес, и скажет водителю:"Трогай..." И опять же, такая мука - детей своих, из обители духовных скреп, отсылать на учебу в богомерзкий Лондон, где все по инструкции и по предписаниям, в общем полная безысходность.

Лиза Пескова, и ее друзья дети кремлевских "патриотов" передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
Всякие хамоны - для изнеженных извращенцев, коим только в Европпах самое место. Суровые крестьяне будут жрать килограммами техническое пальмовое масло и хрюкать от удовольствия НАБЛЮДАЯ ПО ЗОМБОВИЗОРУ
КАК ОНИ САМЫЕ, САМЫЕ ....... БОГОИЗБРАННЫЕ ПЕРЕИГРАВШИЕ ВСЕХ И ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕБЯ.

Мудрее и не скажешь
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y
15 0
Это же насколько они оторваны от людей, что не в состоянии понять?
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Дмитрий Анатольевич
8 3
А мне нравится социальное неравенство.

Есть в нем какая-то серьмяжная правда жизни.
Выйдешь, знаете ли, по утру из избенки, покормишь уточку хлебцем, и такая любовь к социальной неравности просыпается, прям крылья за спиной.
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Серый
10 0
Это же насколько они оторваны от людей, что не в состоянии понять?
Ровно настолько оторваны, насколько и мы от Них. По всем параметрам жизни (вернее- существования).
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люмпен
0 7
." Так же граждане ответят на вопрос о сумме их доходов." Граждане , может , и рассказали бы ... Только у большинства таких граждан нет ни компьютера , ни интернета .
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Миша
10 0
Ровно настолько оторваны, насколько и мы от Них. По всем параметрам жизни (вернее- существования).
Так в заголовке же об этом и написано: "россиян просят рассказать о социальном неравенстве" - Общественной палате. Где живёт эта палата №6? В Кемеровской обл. в этой "палате" 45 чел., и они типа не знают о социальном неравенстве? Палата вроде общественная, но об обществе узнают по рассказам? Можно было прямо написать: "общество правящего класса интересуется жизнью общества эксплуатируемого класса". Ведь это разные общества со всеми классовыми противоречиями. Может хотят уточнить дату сбора чемоданов, как в известном рассказе О.Генри "Вождь краснокожих" , время, за которое мы успеем добежать до канадской границы?
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*
14 0
Так в заголовке же об этом и написано: "россиян просят рассказать о социальном неравенстве" - Общественной палате. Где живёт эта палата №6? В Кемеровской обл. в этой "палате" 45 чел., и они типа не знают о социальном неравенстве? Палата вроде общественная, но об обществе узнают по рассказам? Можно было прямо написать: "общество правящего класса интересуется жизнью общества эксплуатируемого класса". Ведь это разные общества со всеми классовыми противоречиями. Может хотят уточнить дату сбора чемоданов, как в известном рассказе О.Генри "Вождь краснокожих" , время, за которое мы успеем добежать до канадской границы?
очень хочется дожить до тех времён, когда наши флюгеры во власти запоют диаметрально противоположное тому, о чем они сейчас блеют народным массам. Интересно, моргнут глазом или как всегда-ошиблись, черт попутал. А ещё перевертыша Михалкова бы послушать )))
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