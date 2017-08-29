Общественная палата запустила онлайн-опрос.

Респондентов просят рассказать о своём отношении к социальному неравенству и к бедности. Голосование проходит на сайте Общественной палаты.

Результаты опроса повлияют на систему социальной защиты населения, сообщают в пресс-службе Общественной палаты.

«Главная задача мониторинга — это дальнейшая системная защита интересов наиболее уязвимых слоев населения», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике Наталия Починок.

Россиян просят рассказать о причинах бедности и где взять средства для решения финансовых проблем. Так же граждане ответят на вопрос о сумме их доходов.

Результаты и выводы исследования войдут в ежегодный Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год, а также будут предложены для включения в план действий Правительства РФ на период до 2035 года.