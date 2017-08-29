В Новокузнецке две бывшие кофейни Traveler’s Coffeе заработают под новым брендом.

Речь идёт о заведениях на Металлургов, 25 и Кирова, 33. Недавно новокузнечане заметили, что на вывесках кофеен закрыли буквы Traveler’s Coffeе и фирменный логотип.

Недавно то же самое произошло с большинством точек Traveler’s Coffee в Новосибирске. Это связано с конфликтом вокруг бренда. В 2015 году сеть разделили на две структуры. Право на использование товарного знака отошло московскому бизнесмену. Как уже сообщал ВашГород.ру, владельцы новосибирских кофеен опасаются иска, и поэтому решили завесить логотип компании.

В Новокузнецке изменение внешнего вида бывших Traveler’s Coffeе связано с конфликтом вокруг бренда, подтвердили ВашГород.ру в компании. Посетителям можно не беспокоиться — для них кардинально ничего не поменялось.

«У нас идёт процедура ребрендинга. Можно сказать, мы больше не Traveler’s Coffeе, а просто кофейни на Металлургов и Кирова. В остальном ничего не поменялось. У нас то же самое меню, мы работаем в том же самом режиме. Всё, как и прежде», — рассказала ВашГород.ру управляющая кофейнями на Кирова и Металлургов Екатерина Богер.

Кофейня на Ермакова работает по франшизе и поэтому вывеску не спрятала, добавила собеседница.