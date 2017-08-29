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В Новокузнецком районе обнаружены грибы-мутанты

Сегодня 11:35
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv.com

В Новокузнецком районе грибник нашёл лисички с несвойственным им внешним видом.

Фотографиями находки он поделился с изданием nk-tv.com. Сообщается, что странные грибы собраны в берёзовом перелеске недалеко от деревни Старолучшево.

На снимках видно, что на шляпке гриба есть ещё несколько отростков. Журналисты издания предположили, что подобные «грибные уродства» — результат изменений экологии.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о редчайшем грибе, найденном жительницей Кемерова.

Комментарии 3
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Артем
2 0
Видимо,и грибник и журналисты мало грибов собирали... Это просто старые грибы,на шляпке прорастают молоденькие.
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y
2 0
Обманываемое поколение нашло доказательство того на что закрывает глаза уже 20 лет?
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диалог грибников
5 0
- Хуже всего собирать грибы под Чернобылем.
- Это почему же?
- Убегают.
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