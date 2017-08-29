В Новокузнецком районе обнаружены грибы-мутанты
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Я уже с вами.
В Новокузнецком районе грибник нашёл лисички с несвойственным им внешним видом.
Фотографиями находки он поделился с изданием nk-tv.com. Сообщается, что странные грибы собраны в берёзовом перелеске недалеко от деревни Старолучшево.
На снимках видно, что на шляпке гриба есть ещё несколько отростков. Журналисты издания предположили, что подобные «грибные уродства» — результат изменений экологии.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о редчайшем грибе, найденном жительницей Кемерова.
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