В Новокузнецком районе грибник нашёл лисички с несвойственным им внешним видом.

Фотографиями находки он поделился с изданием nk-tv.com. Сообщается, что странные грибы собраны в берёзовом перелеске недалеко от деревни Старолучшево.

На снимках видно, что на шляпке гриба есть ещё несколько отростков. Журналисты издания предположили, что подобные «грибные уродства» — результат изменений экологии.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о редчайшем грибе, найденном жительницей Кемерова.