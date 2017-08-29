Медики определили, что брак играет важнейшую роль в процессе выздоровления человека.

Также он является важным фактором, влияющим на выживание больных пациентов.

Больше всего это касается людей, перенесших сердечный приступ, а также страдающих от артериальной гипертензии и сахарного диабета.

«Наличие партнёра рядом помогает людям с высоким риском инфаркта остаться в живых. Утверждение верно и для уже перенёсших инфаркт, и для „группы риска“: страдающих от диабета, повышенного артериального давления и высокого уровня „плохого“ холестерина в крови», — сообщает Life.ru.

К такому выводу врачи пришли, проведя многолетний эксперимент. В период с 2000 по 2013 года изучили 929 552 историй болезней.

Пациентов разделили на две группы, исходя из их семейного статуса. В одну группу вошли семейные люди, в другую — холостые, разведённые, вдовцы.

Оказалось, что женатые и замужние пациенты после сердечных приступов выживают на 14% чаще, нежели одинокие люди. Такую же закономерность исследователи заметили у больных сахарным диабетом.