Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство
Здоровый город

Женатые живут дольше — медики

Сегодня 12:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Yournewlifeinchrist.com

Медики определили, что брак играет важнейшую роль в процессе выздоровления человека.

Также он является важным фактором, влияющим на выживание больных пациентов.

Больше всего это касается людей, перенесших сердечный приступ, а также страдающих от артериальной гипертензии и сахарного диабета.

«Наличие партнёра рядом помогает людям с высоким риском инфаркта остаться в живых. Утверждение верно и для уже перенёсших инфаркт, и для „группы риска“: страдающих от диабета, повышенного артериального давления и высокого уровня „плохого“ холестерина в крови», — сообщает Life.ru.

К такому выводу врачи пришли, проведя многолетний эксперимент. В период с 2000 по 2013 года изучили 929 552 историй болезней.

Пациентов разделили на две группы, исходя из их семейного статуса. В одну группу вошли семейные люди, в другую — холостые, разведённые, вдовцы.

Оказалось, что женатые и замужние пациенты после сердечных приступов выживают на 14% чаще, нежели одинокие люди. Такую же закономерность исследователи заметили у больных сахарным диабетом.

«Поддержка партнёров играет важную роль в течении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Хотя муж или жена совершенно не обязательно обладают достаточным знанием медицины и не всегда способны оказать первую помощь, они в целом благотворно влияют на настрой своих супругов и тем самым продлевают им жизнь», — сообщает издательство.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Очевидец
7 0
Ага, если сами же эти партнеры тебя до инфаркта и не доведут! Бред какой-то!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ