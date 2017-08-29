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Я уже с вами.
Медики определили, что брак играет важнейшую роль в процессе выздоровления человека.
Также он является важным фактором, влияющим на выживание больных пациентов.
Больше всего это касается людей, перенесших сердечный приступ, а также страдающих от артериальной гипертензии и сахарного диабета.
«Наличие партнёра рядом помогает людям с высоким риском инфаркта остаться в живых. Утверждение верно и для уже перенёсших инфаркт, и для „группы риска“: страдающих от диабета, повышенного артериального давления и высокого уровня „плохого“ холестерина в крови», — сообщает Life.ru.
К такому выводу врачи пришли, проведя многолетний эксперимент. В период с 2000 по 2013 года изучили 929 552 историй болезней.
Пациентов разделили на две группы, исходя из их семейного статуса. В одну группу вошли семейные люди, в другую — холостые, разведённые, вдовцы.
Оказалось, что женатые и замужние пациенты после сердечных приступов выживают на 14% чаще, нежели одинокие люди. Такую же закономерность исследователи заметили у больных сахарным диабетом.
«Поддержка партнёров играет важную роль в течении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Хотя муж или жена совершенно не обязательно обладают достаточным знанием медицины и не всегда способны оказать первую помощь, они в целом благотворно влияют на настрой своих супругов и тем самым продлевают им жизнь», — сообщает издательство.
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