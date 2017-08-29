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В Кемерове появится кафе в фонтане

Сегодня 12:04
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

На бульваре Строителей в Кемерове откроется кафе в необычном месте.

Оно займёт место сцены, которая расположена в центральной части бульвара, и будет находиться внутри фонтана. Сейчас строители реконструируют фонтан, позднее демонтируют сцену, сообщает «Газета Кемерова».

Какое именно заведение здесь разместится, пока неизвестно. Сроки открытия также не называются — сначала должны пройти торги.

Как ранее писал ВашГород.ру, сейчас на бульваре Строителей идёт масштабный ремонт.

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