Календарь российских праздников может пополниться ещё одним — Днём отца.

В 2014 году с идеей установить День отца в России выступил депутат Госдумы Александр Сидякин. Сейчас эту инициативу обсуждают в администрации президента, сообщают «Известия» с ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседника издания, если президент одобрит предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью — в третье воскресенье октября.