Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

В России хотят ввести новый официальный праздник

Сегодня 12:28
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

Календарь российских праздников может пополниться ещё одним — Днём отца.

В 2014 году с идеей установить День отца в России выступил депутат Госдумы Александр Сидякин. Сейчас эту инициативу обсуждают в администрации президента, сообщают «Известия» с ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседника издания, если президент одобрит предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью — в третье воскресенье октября.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
Екарный бабай
16 6
Ну ясен пень,в стране то проблем больше нет. Лоботрясы пустозвонные.
ответить
аватар
Недоливкин В. В.
13 11
А я предлагаю в этот день провести по Новокузнецку гей - парад.
От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!
ответить
аватар
y
1 1
Неужели в самом дели все газели загалдели?
ответить
аватар
Любитель
8 4
А я предлагаю в этот день провести по Новокузнецку гей - парад.
От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!
Предлагаю вместе отхепибёздить дорогих участников!
ответить
аватар
Недоливкин В. В.
3 12
Предлагаю вместе отхепибёздить дорогих участников!
Гомофобия - разновидность расизма. Такое решение принято ГА ООН.
ответить
аватар
Степан
2 2
Гомофобия - разновидность расизма. Такое решение принято ГА ООН.
А показушничество признак слабоумия и неуверенности в себе.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ