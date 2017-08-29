В России хотят ввести новый официальный праздник
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Я уже с вами.
Календарь российских праздников может пополниться ещё одним — Днём отца.
В 2014 году с идеей установить День отца в России выступил депутат Госдумы Александр Сидякин. Сейчас эту инициативу обсуждают в администрации президента, сообщают «Известия» с ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
По словам собеседника издания, если президент одобрит предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью — в третье воскресенье октября.
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От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!
От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!