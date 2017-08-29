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Безработица в Кузбассе снизилась

Сегодня 12:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bankivse.ru

По данным областного департамента труда и занятости населения в 2017 году уровень безработицы в регионе снизился.

Ежемесячный показатель ниже примерно на 0,9% по сравнению с прошлым годом.

В июле этого года уровень общей безработицы в области составил 7,4% от экономически активного населения, сообщает пресс-служба областной администрации.

При этом уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе почти в четыре раза ниже показателя общей безработицы — 2% экономически активного населения.

В ведомстве сообщили, что в центрах занятости населения зарегистрированы более 27 000 человек. Это на 7000 меньше, чем в прошлом году.

При этом количество свободных рабочих мест, по данным службы занятости, увеличилось. Сейчас насчитывают около 28 000 вакантных мест, в прошлом году их было почти на 5 000 меньше.

Комментарии 3
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Я
10 0
Все это враки. В центре занятости народу тьма, талончик взять проблема. Вот так постоят, постоят и уходят или возьмёшь талончик зайдешь на прием, а там начинают мариновать то справку переделайте, то еще что-нибудь не так. Походит человек и бросит, вот еще минус безработные. Раньше на бирже стоял давали по пять направлений на работу, и ходил отмечаться через 3-5 дней, а сейчас вообще направления не дают, чтобы в базе было больше вакансий, им проще пособие платить копеечное и на отметку приходишь 2 раза в месяц. Ну и как тут безработица снижается-то? Все работодатели ушлые особенно ИП при приеме на работу пишешь 2 заявления на прием и на увольнение без даты.
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Андрей
4 0
За год пока в центре стоял дали 4 направления и ни о чем вобще,такую работу где долго не задеживаются,поэтому и всегда требуются.Год кончился и досвиданья,говорили месяца через два-три,можно встать заново,но будешь получать минималку это 1000р вроде
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