По данным областного департамента труда и занятости населения в 2017 году уровень безработицы в регионе снизился.

Ежемесячный показатель ниже примерно на 0,9% по сравнению с прошлым годом.

В июле этого года уровень общей безработицы в области составил 7,4% от экономически активного населения, сообщает пресс-служба областной администрации.

При этом уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе почти в четыре раза ниже показателя общей безработицы — 2% экономически активного населения.

В ведомстве сообщили, что в центрах занятости населения зарегистрированы более 27 000 человек. Это на 7000 меньше, чем в прошлом году.

При этом количество свободных рабочих мест, по данным службы занятости, увеличилось. Сейчас насчитывают около 28 000 вакантных мест, в прошлом году их было почти на 5 000 меньше.