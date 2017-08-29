Избыток соли в организме серьёзно вредит здоровью человека.

Употребление этого продукта более 13,7 грамма в сутки в два раза повышает риск развития сердечной недостаточности, по сравнению с теми, кто в пищу ежедневно использует менее 6,8 грамма соли.

К таким выводам пришли учёные из Национального института здоровья и благосостояния в Финляндии. Об этом они заявили на конференции Европейского общества кардиологов в Барселоне, пишет Лента.ру.

Результаты были получены на основе исследования, которое проводилось в течение 12 лет. В нём приняли участие более 4,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 25 до 64 лет. Для определения потребления соли использовались анализы мочи.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Между тем, по данным организации, более половины всех людей в мире употребляют на 80−140 процентов хлорида натрия больше.

Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.