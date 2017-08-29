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Как идёт ремонт дворов в Новокузнецке

Сегодня 13:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Новокузнецка

Вчера, 28 августа, Сергей Кузнецов совершил традиционный объезд городских территорий.

Вместе с мэром проинспектировали территорию замглавы города по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Буцук, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Сергей Кулманаков.

Представители администрации посетили часть новокузнецких дворов, ремонтируемых в рамках реализации приоритетной программы «Комфортная городская среда». Ознакомились с ходом ремонта дворов по адресам: Франкфурта, 3, Дружбы, 4, Курако, 6, Металлургов, 15.

В рамках «Комфортной городской среды» запланирован ремонт 71 дворовой территории. Из них 27 готовы полностью. В остальных — работы находятся на той или иной стадии, отмечает пресс-служба администрации.

«Радует, что жители принимают самое активное участие в ремонте своих дворовых территорий. Процент софинансирования от собственников некоторых домов достигает 25−30%. Люди не просто хотят комфортную среду вокруг себя, а принимают в этом активное участие: обсуждают проект благоустройства двора, облагораживают его так, как им нравится, как им удобно и комфортно, при этом вносят и свою долю средств. Надеемся, что на следующий год таких собственников в Новокузнецке станет ещё больше, а значит, благоустроенных дворов прибавится», — рассказал Сергей Кузнецов.

Комментарии 5
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Как идёт ремонт дворов в Новокузнецке?
4 0
традиционно - никак!
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Екарный бабай
1 0
традиционно - никак!
Ну что д,вы так однобоко,бывает ещё и хреново.
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Антошка
2 0
"Люди не просто хотят комфортную среду вокруг себя, а принимают в этом активное участие: обсуждают проект благоустройства двора, облагораживают его так, как им нравится, как им удобно и комфортно..." - полное враньё! Никто жителей не слушает! Подрядчик делает так, как ему сказали и никого не слушает. И плевать, что жителям не нравится.
Металлургов, 15 к примеру.
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Антошка
0 0
Говоришь подрядчику замечания - он кричит, что, типа, нам всё не нравится... Ну если нам и правда не нравится, т.к. доставит неудобство жителям.
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