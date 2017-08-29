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Я уже с вами.
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает посетителей на увлекательный квест «В поисках утерянной карты».
Он будет проходить с 4-го по 15-ое сентября.
Ребят ждут захватывающие приключения, занимательные задания и подвижные игры в компании героев Старого Кузнецка, — сообщается в группе учреждения во «ВКонтакте».
Отмечается, что квест проводится по предварительной записи. Стоимость билета — 100 рублей.
Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 36−00−92
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