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В «Кузнецкой крепости» запустят захватывающий квест

Сегодня 13:31
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает посетителей на увлекательный квест «В поисках утерянной карты».

Он будет проходить с 4-го по 15-ое сентября.

Ребят ждут захватывающие приключения, занимательные задания и подвижные игры в компании героев Старого Кузнецка, — сообщается в группе учреждения во «ВКонтакте».

Отмечается, что квест проводится по предварительной записи. Стоимость билета — 100 рублей.

Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 36−00−92

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