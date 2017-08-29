В городе установят дог-боксы.

Автоматы с бесплатными гигиеническими пакетами для сбора продуктов жизнедеятельности собак разместят на бульваре Строителей. Такое поручение дал глава города Илья Середюк, сообщает vse42.ru.

Отмечается, что первый дог-бокс был установлен в Кемерове в Лесной Поляне в 2016-ом году.

Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на бульваре Строителей кафе в фонтане.