Кемеровчанам упростят выгул собак
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В городе установят дог-боксы.
Автоматы с бесплатными гигиеническими пакетами для сбора продуктов жизнедеятельности собак разместят на бульваре Строителей. Такое поручение дал глава города Илья Середюк, сообщает vse42.ru.
Отмечается, что первый дог-бокс был установлен в Кемерове в Лесной Поляне в 2016-ом году.
Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на бульваре Строителей кафе в фонтане.
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