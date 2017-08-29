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Кемеровчанам упростят выгул собак

Сегодня 13:47
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
seatonross.org.uk

В городе установят дог-боксы.

Автоматы с бесплатными гигиеническими пакетами для сбора продуктов жизнедеятельности собак разместят на бульваре Строителей. Такое поручение дал глава города Илья Середюк, сообщает vse42.ru.

Отмечается, что первый дог-бокс был установлен в Кемерове в Лесной Поляне в 2016-ом году.

Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на бульваре Строителей кафе в фонтане.

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