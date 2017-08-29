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Двое налётчиков напали на бизнес-леди в Кемерове

Сегодня 14:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Правоохранительный портал

В Кемерове на офис бизнес-леди напали двое вооруженных преступников. Угрожая ножом, налетчики похитили у нее мобильник и ноутбук.

«В дежурную часть отдела полиции „Рудничный“ обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что незадолго до закрытия в принадлежащее ей помещение вошли неизвестные мужчина и женщина и, угрожая ножом, похитили мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью около 20 000 рублей», сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским удалось установить личности и задержать злоумышленников. Ими оказались ранее судимые Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя знакомая. Задержанных доставили в Кемерово.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. За разбой налётчикам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Комментарии 2
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гость
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"Ими оказались ранее судимые Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя знакомая" сами то поняли что написали?
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Я
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Ими оказались ранее судимые Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя знакомая.
Знакомая Ленинска-Кузнецкого? Аффтар жжет... Впрочем как обычно на ВГ.
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