В Кемерове на офис бизнес-леди напали двое вооруженных преступников. Угрожая ножом, налетчики похитили у нее мобильник и ноутбук.

«В дежурную часть отдела полиции „Рудничный“ обратилась 39-летняя горожанка. Она сообщила, что незадолго до закрытия в принадлежащее ей помещение вошли неизвестные мужчина и женщина и, угрожая ножом, похитили мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью около 20 000 рублей», сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским удалось установить личности и задержать злоумышленников. Ими оказались ранее судимые Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя знакомая. Задержанных доставили в Кемерово.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. За разбой налётчикам может грозить до 10 лет лишения свободы.