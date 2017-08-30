Читателей ВашГород.ру удивили знаки о водоохранной зоне в центре города.

Аншлаги установили рядом со многими жилыми и нежилыми зданиями. В частности, знак появился рядом с ТЦ «Комета» и зданием суда на Орджоникидзе.

«Какие-то странные знаки понатыкали по городу… Не совсем понял, к чему они. Река ведь находится дальше, а тут вообще рядом торговый центр. Разъясните, пожалуйста», — написал в редакцию новокузнечанин Александр.

Знаки о водоохранной зоне в Новокузнецке начали устанавливать ещё в середине августа по федеральной программе. Всего предусмотрено 165 аншлагов. Их задача — предупредить, что на территории действуют дополнительные запреты, отражённые в Водном кодексе.

Кое-где в такую территорию попала местность рядом с жилыми домами или, например, торговым центром. Это связано с тем, что ширина водоохранной зоны составляет как минимум 50 метров. А для Томи — и вовсе 200 метров.

Большинство из ограничений на территории водоохранной зоны касаются юридических лиц. К примеру, нельзя добывать полезные ископаемые, размещать автозаправки, станции техобслуживания и так далее. Строительство новых зданий разрешено только при обеспечении охраны водного объекта от загрязнения.

«Допустим, нельзя, чтобы выгребная яма в частном доме или у какого-либо предприятия была просто выкопана. Она должна быть выполнена в бетоне или железе, чтобы впоследствии отходы можно было откачать и вывезти в канализацию. И у тех предприятий, которые находятся в пределах водоохранной зоны, туалеты должны быть выполнены в соответствии с Водным кодексом», — уточнили ВашГород.ру в департаменте природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Некоторые ограничения касаются простых граждан. Например, на территории водоохранной зоны нельзя мыть машину. Автотранспорт может двигаться только по дороге, и парковать его можно лишь в специально отведённых местах. Помимо этого, горожане не могут использовать на территории сельскохозяйственные удобрения и химикаты.

Надзорные органы будут контролировать соблюдение Водного кодекса, добавили в департаменте.