До 1 сентября осталось буквально пара дней. В редакцию поступил вопрос, стоит ли дарить педагогам цветы на праздник.

«Учимся в лицее. Родительницы предлагают подарить каждой учительнице по букету на 1 сентября. Я не вижу смысла, во-первых, они всё равно пойдут на помойку, во-вторых, не считаю, что это прям повод для подарков. Мамы школьников, а вы покупаете учителям цветы на 1 сентября?» — написала Екатерина.

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