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Дарить ли учителям цветы на 1 сентября — вопрос дня

Сегодня 14:16
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

До 1 сентября осталось буквально пара дней. В редакцию поступил вопрос, стоит ли дарить педагогам цветы на праздник.

«Учимся в лицее. Родительницы предлагают подарить каждой учительнице по букету на 1 сентября. Я не вижу смысла, во-первых, они всё равно пойдут на помойку, во-вторых, не считаю, что это прям повод для подарков. Мамы школьников, а вы покупаете учителям цветы на 1 сентября?» — написала Екатерина.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
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*
12 3
А вы ждёте от своего мужчины цветов на 8 марта? Зачем цветы дарить вообще, они ведь все-равно пойдут на помойку? ну только если вы гербарий не делаете.
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Андрей
7 1
Хаха зачем покупать ёлку она постоит и выкинуть потом
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Сталин
4 4
Екатерина- деградирующее поколение 90 и путинизма
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Карлсон
0 1
А зачем цветы в гроб кладут? Все равно закапывают их
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!
6 0
Скинутся всем классом и купить 1 букет цветов.
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Галинка
4 0
Мое мнение - дарить. Вот факт массово-обязательного оподаривания мне не нравится. В лицеях/гимназиях сейчас просто какая-то мания раздачи всем и вся на всякий случай и подороже.
Мы дарим каждый по себе. Для хорошего учителя важнее не цена букета, а сам факт внимания. Я сама - дочь учителя и прекрасно помню, как мама приходила 1 сентября и расставляла цветы по всему дому и какое настроение у нее было. В советское время такого разнообразия покупных цветов не было, в основном были с грядки - сезонные: гвоздики, гладиолусы, сентябринки, флоксы...

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я
0 4
Да, рассказывали, что много цветов,особенно дешевых. с огорода, были выброшены в мусорку прямо возле школы. Так что покупайте дорогие...
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не считаю, что это прям повод для подарков
0 0
а цветы это и не прям подарок
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