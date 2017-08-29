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Я уже с вами.
До 1 сентября осталось буквально пара дней. В редакцию поступил вопрос, стоит ли дарить педагогам цветы на праздник.
«Учимся в лицее. Родительницы предлагают подарить каждой учительнице по букету на 1 сентября. Я не вижу смысла, во-первых, они всё равно пойдут на помойку, во-вторых, не считаю, что это прям повод для подарков. Мамы школьников, а вы покупаете учителям цветы на 1 сентября?» — написала Екатерина.
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Мы дарим каждый по себе. Для хорошего учителя важнее не цена букета, а сам факт внимания. Я сама - дочь учителя и прекрасно помню, как мама приходила 1 сентября и расставляла цветы по всему дому и какое настроение у нее было. В советское время такого разнообразия покупных цветов не было, в основном были с грядки - сезонные: гвоздики, гладиолусы, сентябринки, флоксы...