На территории Городской детской клинической больницы № 4 установили новый городок для детей.

Конструкцию монтируют на газоне между больницей и поликлиникой.

Установка детской площадки началась в начале этой недели. Планируется, что буквально через 2−3 дня дети уже смогут её опробовать, рассказал начальных техотдела больницы Сергей Данилов.

«Площадка получилась очень насыщенной. Она состоит из четырёх элементов. Там есть и горки, и качели, и развивающие стенки», — рассказал Сергей Данилов.

Раньше на этом месте располагалась другая детская площадка. Она состояла из нескольких устаревших металлических конструкций. Три из них демонтировали, оставив только одну.

Теперь места для отдыха маленьким пациентам стало больше.