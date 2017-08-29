Уже завтра часть Новокузнецка на 34 часа останется без холодной воды.

Её отключат в 20:00 30 августа и дадут только в 6:00 1 сентября. В это время на водоводе под Кузнецким мостом отремонтируют компенсаторы. Также поменяют задвижку на Шункова, 25а.

Напомним, под частичное сокращение подачи воды попадают Центральный район и Ближнее Куйбышево. Полностью холодную воду отключат в зданиях в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также в домах на Запорожской, 8; Грибоедова 3, 5; Шункова 20а, 22 и 26.

Горожан просят запастись водой. К социально-значимым объектам её привезут после предварительной заявки.

Подробности можно уточнить у диспетчера «Водоканала» по телефону 8 (3843) 900−700.