Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Запасайтесь водой: в Новокузнецке грядёт 34-часовое отключение

Сегодня 15:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
day.org.ru

Уже завтра часть Новокузнецка на 34 часа останется без холодной воды.

Её отключат в 20:00 30 августа и дадут только в 6:00 1 сентября. В это время на водоводе под Кузнецким мостом отремонтируют компенсаторы. Также поменяют задвижку на Шункова, 25а.

Напомним, под частичное сокращение подачи воды попадают Центральный район и Ближнее Куйбышево. Полностью холодную воду отключат в зданиях в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также в домах на Запорожской, 8; Грибоедова 3, 5; Шункова 20а, 22 и 26.

Горожан просят запастись водой. К социально-значимым объектам её привезут после предварительной заявки.

Подробности можно уточнить у диспетчера «Водоканала» по телефону 8 (3843) 900−700.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Недимон с уточками
8 2
Ничего, перебьемся !
Наши новые братья в Крыму сколько без пресной воды перебивались !?
Когда укрофашисты перекрывали канал водоносный !!!
Надо приучать себя к лишениям, - то ли ещё ждёт нас!?
А вдруг, вражеское кольцо не сегодня завтра начнет сжиматься ? А мы им: фиг вам, мы адаптированы к экстриму, типа, житейскому !!!
И уйдут враги сломленные духом нашим !!!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ