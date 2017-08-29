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Я уже с вами.
Уже завтра часть Новокузнецка на 34 часа останется без холодной воды.
Её отключат в 20:00 30 августа и дадут только в 6:00 1 сентября. В это время на водоводе под Кузнецким мостом отремонтируют компенсаторы. Также поменяют задвижку на Шункова, 25а.
Напомним, под частичное сокращение подачи воды попадают Центральный район и Ближнее Куйбышево. Полностью холодную воду отключат в зданиях в Завокзальном районе, Дальнем Куйбышеве, а также в домах на Запорожской, 8; Грибоедова 3, 5; Шункова 20а, 22 и 26.
Горожан просят запастись водой. К социально-значимым объектам её привезут после предварительной заявки.
Подробности можно уточнить у диспетчера «Водоканала» по телефону 8 (3843) 900−700.
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Наши новые братья в Крыму сколько без пресной воды перебивались !?
Когда укрофашисты перекрывали канал водоносный !!!
Надо приучать себя к лишениям, - то ли ещё ждёт нас!?
А вдруг, вражеское кольцо не сегодня завтра начнет сжиматься ? А мы им: фиг вам, мы адаптированы к экстриму, типа, житейскому !!!
И уйдут враги сломленные духом нашим !!!