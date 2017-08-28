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Я уже с вами.
В проекте профстандарта педагога добавились должности старшего и ведущего учителей. Иными словами, учителя-методиста и учителя-наставника.
По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, новая система открывает большие перспективы для начинающих педагогов. Она будет стимулировать молодых учителей к повышению квалификации. Новые должности введут до 2020 года, пишет «Российская газета».
В проекте стандарта описывается, что требуется от обычного учителя, а что — от старшего или ведущего. Если речь идёт, к примеру, о проведении занятий, то рядовой педагог ведёт уроки по единым разработанным планам и рабочим программам. Старший педагог занимается с детьми по вариативным программам. Они направлены на учёт особых образовательных потребностей. Ведущий учитель может работать в самом сложном классе, где есть ученики, которым нужен индивидуальный подход и адаптированные программы.
Доработанный профстандарт будет апробироваться до 2019 года.
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