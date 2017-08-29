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Я уже с вами.
Горожанка обратилась к мэру в прямом эфире.
Жители города в очередной раз пожаловались на отсутствие крытых остановочных павильонов в центре города.
Несколько месяцев горожане не могут дождаться установки навеса на остановке «Цирк», напротив магазина «Орбита», пишет Novokuznetsk.su.
В эфире программы «Утро с мэром» новокузнечанка спросила, когда ждать установки павильона. Сергей Кузнецов обещал обратить внимание на эту проблему.
А пока новокузнечане вынуждены дожидаться общественный транспорт, не имея возможности укрыться от дождя и пекла.
Отметим, что ранее жители жаловались на отсутствие крытых павильонов на остановке «Музей» по улице Кирова. После чего власти все же установили навесу.
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