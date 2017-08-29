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Девушка-диджей из Новокузнецка ищет любовь на «Доме-2»

Сегодня 15:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Новокузнечанка Екатерина Кузнецова ищет любовь на «Доме-2».

В «телестройке» девушка участвует уже с середины августа. Впервые появившись в эфире, она рассказала, что работает диджеем и радиоведущей. По словам Екатерины, она долго жила за границей, также знает китайский язык. На проекте наша землячка хочет найти интеллигентного мужчину, так как «устала от плохишей».

Следить за жизнью новокузнечанки на шоу можно в эфире ТНТ и в личном блоге Екатерины на сайте «Дома-2».

Напомним, весной с проекта ушла модель из Новокузнецка Елизавета Полыгалова.

Комментарии 2
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Илья
9 0
Перекаченные губы - омерзительны. а Бабье думает красотища )))))))
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Сталин
0 0

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