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Диетологи назвали лучший способ похудения

Сегодня 15:49
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
divomix.com

Строгие запреты в еде не самые хорошие союзники в борьбе с лишним весом.

Более того, тем, кто хочет похудеть, стоит вовсе отказаться от всяких диет. Об этом заявляют американские учёные, пишет versiya.info.

По мнению диетологов, для здорового похудения нужно понять потребности организма и следовать трём простым советам.

Во-первых, сбалансированное питание. Во-вторых, полностью отказываться от сладкого не нужно. Употребление десерта раз в неделю на фигуре не отразится. В-третьих, активный образ жизни: чтобы сохранить нормальный вес, нужно сжигать большее количество калорий, чем при потреблении.

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