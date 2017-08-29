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Я уже с вами.
Рынок недвижимости Новокузнецка выходит из летних отпусков. Осень является наиболее активным периодом в сфере покупки и продажи квартир и характеризуется многими экспертами, как высокий сезон.
«Осень всегда считалась сезоном „сбора урожая“. Я предполагаю, что рынок недвижимости не стал исключением. Чтобы оценить какую-нибудь динамику роста, нужно обратиться в аналитике. Легко убедится в том, что резких скачков снижения цен в этом году не было. Рынок, хотя и идет в некоторый, небольшой спад, но катастрофических падений или взлетов не ожидается», — рассказал специалист по недвижимости Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Сергей Баюдин.
Также эксперт отмечает, что активная работа банков с агентствами недвижимости привело к увеличению количества одобрений по ипотеке. Ну и конечно же на ипотечный спрос повлияло снижение ставок.
«Всех всегда интересует вопрос, когда продавать или покупать. Как сделать так, чтобы не потерять в деньгах. Ответ на сегодняшний день один: это не „повезет или нет“, а кому доверить свою выгодную продажу или покупку. В любое время на рынке грамотный специалист может найти подходящие и выгодные варианты для участников сделки», — отметил Сергей Баюдин.
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