Депутаты предложили разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года.

По их мнению, в некоторых регионах школьникам целесообразно садиться за парты не 1 сентября, а 1 октября. С такой инициативой выступили представители фракции ЛДПР. Законопроект внесён в Госдуму.

Принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать тёплое время года для полноценного отдыха детей, — цитирует РИА Новости авторов предложения.

При этом 1 сентября сохранится как общая дата начала учебного года.

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