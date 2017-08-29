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Я уже с вами.
В администрации Новокузнецка рассказали об изменениях цен на социально значимые продукты питания.
В августе значительно подешевели овощи. Картофель — на 40,8 процента, капуста — на 34,2 процента, морковь — на 21,8 процента, лук — на 19,8 процента. На 10 процентов снизились цены на куриные яйца, а гречка стала дешевле на 5,4 процента.
А вот цены на сахар, традиционно поднялись. В нынешнем августе он подорожал на 5,1 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал, в каких магазинах Новокузнецка выгоднее закупиться сахаром.
Цены на мясо кур, масло сливочное, молоко, творог, хлеб практически не изменились.
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