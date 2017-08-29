Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Какие продукты подешевели в Новокузнецке

Сегодня 17:04
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dolmedia.ru

В администрации Новокузнецка рассказали об изменениях цен на социально значимые продукты питания.

В августе значительно подешевели овощи. Картофель — на 40,8 процента, капуста — на 34,2 процента, морковь — на 21,8 процента, лук — на 19,8 процента. На 10 процентов снизились цены на куриные яйца, а гречка стала дешевле на 5,4 процента.

А вот цены на сахар, традиционно поднялись. В нынешнем августе он подорожал на 5,1 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал, в каких магазинах Новокузнецка выгоднее закупиться сахаром.

Цены на мясо кур, масло сливочное, молоко, творог, хлеб практически не изменились.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Недимон
3 0
В Новокузнецке, как всегда, подешевели деньги - аксиома не только последних лет !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ