В администрации Новокузнецка рассказали об изменениях цен на социально значимые продукты питания.

В августе значительно подешевели овощи. Картофель — на 40,8 процента, капуста — на 34,2 процента, морковь — на 21,8 процента, лук — на 19,8 процента. На 10 процентов снизились цены на куриные яйца, а гречка стала дешевле на 5,4 процента.

А вот цены на сахар, традиционно поднялись. В нынешнем августе он подорожал на 5,1 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал, в каких магазинах Новокузнецка выгоднее закупиться сахаром.

Цены на мясо кур, масло сливочное, молоко, творог, хлеб практически не изменились.