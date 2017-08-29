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Я уже с вами.
Кемеровчанин Александр Л. сообщил в соцсетях о плохом состоянии скейт-парка в у стадиона «Химик».
По словам горожанина, 28 августа здесь травмировался 10-летний ребёнок. Мальчик спускался с горки на самокате. Колесо застряло в конструкции, и ребёнок упал, сильно ударившись головой, написал мужчина.
«Очень сильно ударился лицом, потерял сознание. Увезли на „скорой“. Только за это лето были свидетелями 4-х тяжёлых случаев. Илья Владимирович, можно найти ответственных за состояние парка? Либо надо срочно ремонтировать, либо закрывать», — написал Александр в группе «Мэру на заметку» в фейсбуке.
Как позже мужчина рассказал «Газете Кемерова», ремонт в скейт-парке не проводили уже несколько лет. Он попросил городскую администрацию разобраться в ситуации.
Напомним, в Междуреченске этим летом на детской площадке упала дверь. А ранее в Кемерове ребёнка перевернуло вместе с батутом.
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