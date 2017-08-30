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Я уже с вами.
О своём пути к успеху расскажут дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве.
К новому учебному году Центр семейных событий «Фабрика» представляет проект «Фабрика успеха».
Впервые спикерами станут сами дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве. Школьники представят доклады о своих достижениях, поделятся мыслями об образовании, воспитании, ответят на вопросы.
Участвовать могут дети в возрасте от 10 до 16 лет, а также делегации из школ, учреждений дополнительного образования, детских и молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций.
Мероприятие пройдёт в три этапа:
11:00−12:00 презентация площадок Центра семейных событий «Фабрика»;
12:00−13:00 детский форум «Фабрика успеха»;
13:00−14:00 экскурсии, мастер-классы, образовательные сессии, встречи с интересными людьми
«Участники форума смогут познакомиться с интеллектуальными, творческими и спортивными площадками. Территория внутреннего двора преобразится в уютное лофт-пространство для неформального общения. Бодрящий кофе и ароматный чай дополнят атмосферу события», — рассказали организаторы.
Мероприятие пройдёт 2 сентября по адресу ул. Энтузиастов, 16, ЦСС «Фабрика».
Предварительно необходимо подать заявку: 209−316; 8−962−734−1316.
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