Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Путь к успеху: в Новокузнецке пройдёт мотивирующий форум для детей

Сегодня 07:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

О своём пути к успеху расскажут дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве.

К новому учебному году Центр семейных событий «Фабрика» представляет проект «Фабрика успеха».

Впервые спикерами станут сами дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве. Школьники представят доклады о своих достижениях, поделятся мыслями об образовании, воспитании, ответят на вопросы.

Участвовать могут дети в возрасте от 10 до 16 лет, а также делегации из школ, учреждений дополнительного образования, детских и молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций.

Мероприятие пройдёт в три этапа:

11:00−12:00 презентация площадок Центра семейных событий «Фабрика»;

12:00−13:00 детский форум «Фабрика успеха»;

13:00−14:00 экскурсии, мастер-классы, образовательные сессии, встречи с интересными людьми

«Участники форума смогут познакомиться с интеллектуальными, творческими и спортивными площадками. Территория внутреннего двора преобразится в уютное лофт-пространство для неформального общения. Бодрящий кофе и ароматный чай дополнят атмосферу события», — рассказали организаторы.

Мероприятие пройдёт 2 сентября по адресу ул. Энтузиастов, 16, ЦСС «Фабрика».

Предварительно необходимо подать заявку: 209−316; 8−962−734−1316.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Недимон с уточками
0 0
Повторюсь, ибо это актуально для страны и режима: со школьной скамьи развивать/культивировать в детях сокрушающую препятствия житейские покорность и льстивую силу !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ