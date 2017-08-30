О своём пути к успеху расскажут дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве.

К новому учебному году Центр семейных событий «Фабрика» представляет проект «Фабрика успеха».

Впервые спикерами станут сами дети, достигшие высоких результатов в творчестве, науке, искусстве. Школьники представят доклады о своих достижениях, поделятся мыслями об образовании, воспитании, ответят на вопросы.

Участвовать могут дети в возрасте от 10 до 16 лет, а также делегации из школ, учреждений дополнительного образования, детских и молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций.

Мероприятие пройдёт в три этапа:

11:00−12:00 презентация площадок Центра семейных событий «Фабрика»;

12:00−13:00 детский форум «Фабрика успеха»;

13:00−14:00 экскурсии, мастер-классы, образовательные сессии, встречи с интересными людьми

«Участники форума смогут познакомиться с интеллектуальными, творческими и спортивными площадками. Территория внутреннего двора преобразится в уютное лофт-пространство для неформального общения. Бодрящий кофе и ароматный чай дополнят атмосферу события», — рассказали организаторы.

Мероприятие пройдёт 2 сентября по адресу ул. Энтузиастов, 16, ЦСС «Фабрика».

Предварительно необходимо подать заявку: 209−316; 8−962−734−1316.