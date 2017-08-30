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Я уже с вами.
Появилась информация, что в сентябре Apple покажет не только iPhone 8, но и два других смартфона.
СМИ предполагают, что один из iPhone выпустят в честь десятилетия со дня выхода первого «яблофона». Презентуют новые гаджеты, предположительно, 12 сентября. Через неделю после пресс-конференции iPhone поступит в продажу, пишет ИА Regnum.
Напомним, недавно СМИ рассказали подробности о внешнем виде нового iPhone. Интернет-пользователи заметили сходство гаджета c Samsung Galaxy S8. Кстати, перед выходом последнего iPhone предыдущие версии смартфона значительно дешевеют.
Как уже сообщал ВашГород.ру, новую модель смартфона недавно презентовал и главный конкурент Apple — Samsung. А владельцы «яблочной» продукции тем временем могут прославиться на весь мир.
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