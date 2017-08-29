45 процентов россиян в ближайшие десять лет рискуют заболеть сахарным диабетом.

Генетики выявили у них наследственную предрасположенность к этому заболеванию. Неутешительные прогнозы дали специалисты медико-генетического центра Genotek.

Они проанализировали 2 500 ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснилось, что у 40 процентов из них присутствует вариант гена предрасположенности к сахарному диабету, который увеличивает шансы заболеть в 1,5 раза (генотип СТ). Ещё у 5 процентов обнаружен рисковый вариант этого же гена, повышающий предрасположенность к болезни в 2,5 раза (генотип ТТ), пишет «МК».

При высоком индексе массы тела вероятность развития болезни возрастает. Первый генотип увеличивает риск минимум в 2,5 раза, второй — минимум в 4 раза.

По данным Министерства здравоохранения порог заболеваемости сахарным диабетом второго типа уже опустился до 30 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году этот недуг будет занимать седьмое место среди причин смертности.

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