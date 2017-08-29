Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
45 процентов россиян в ближайшие десять лет рискуют заболеть сахарным диабетом.
Генетики выявили у них наследственную предрасположенность к этому заболеванию. Неутешительные прогнозы дали специалисты медико-генетического центра Genotek.
Они проанализировали 2 500 ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснилось, что у 40 процентов из них присутствует вариант гена предрасположенности к сахарному диабету, который увеличивает шансы заболеть в 1,5 раза (генотип СТ). Ещё у 5 процентов обнаружен рисковый вариант этого же гена, повышающий предрасположенность к болезни в 2,5 раза (генотип ТТ), пишет «МК».
При высоком индексе массы тела вероятность развития болезни возрастает. Первый генотип увеличивает риск минимум в 2,5 раза, второй — минимум в 4 раза.
По данным Министерства здравоохранения порог заболеваемости сахарным диабетом второго типа уже опустился до 30 лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году этот недуг будет занимать седьмое место среди причин смертности.
Ранее ВашГород.ру сообщал об угрозе массового ожирения в России.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.