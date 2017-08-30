Ассоциация региональных банков предложила идею, как сделать ипотеку доступнее.

Как сообщает «Лайф», ассоциация региональных банков направила в Минэкономразвития письмо с предложением сделать документооборот проще. Это позволит снизить финансовые расходы клиентов банка.

Банку нужна оценка для выдачи ипотечного кредита. Оценка достаточно дорогая, при этом огромное количество объектов типовые. Поэтому в ассоциации предлагают ввести типовые отчёты при оценке стоимости, что позволит сэкономить.

В Минэкономразвитии обещали проанализировать данное предложение на совете по оценочной деятельности.