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Событие международного уровня пройдёт в Новокузнецке — подробности

Сегодня 08:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
116almet.ru

В Новокузнецк приедут делегации из десятка стран на международную горноспасательную конференцию, которая пройдёт с 4 по 7 сентября.

В Россий данное событие будет проходить впервые. Новокузнецк удостоился чести принимать гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Предстоящее событие на несколько дней сделает нашу страну центром профессионального обмена мнениями в области горноспасательного дела и платформой для развития профессионального взаимодействия», — сообщили в МЧС по Кемеровской области.

Участники посетят ведущие предприятия угледобывающей промышленности Кузбасса и национальный аэромобильный центр в Новоильинском районе.

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