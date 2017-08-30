В Новокузнецк приедут делегации из десятка стран на международную горноспасательную конференцию, которая пройдёт с 4 по 7 сентября.

В Россий данное событие будет проходить впервые. Новокузнецк удостоился чести принимать гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Предстоящее событие на несколько дней сделает нашу страну центром профессионального обмена мнениями в области горноспасательного дела и платформой для развития профессионального взаимодействия», — сообщили в МЧС по Кемеровской области.

Участники посетят ведущие предприятия угледобывающей промышленности Кузбасса и национальный аэромобильный центр в Новоильинском районе.