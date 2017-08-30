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Я уже с вами.
В Новокузнецк приедут делегации из десятка стран на международную горноспасательную конференцию, которая пройдёт с 4 по 7 сентября.
В Россий данное событие будет проходить впервые. Новокузнецк удостоился чести принимать гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
«Предстоящее событие на несколько дней сделает нашу страну центром профессионального обмена мнениями в области горноспасательного дела и платформой для развития профессионального взаимодействия», — сообщили в МЧС по Кемеровской области.
Участники посетят ведущие предприятия угледобывающей промышленности Кузбасса и национальный аэромобильный центр в Новоильинском районе.
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