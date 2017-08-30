Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В Новокузнецке на улице Орджоникидзе, 22 идёт строительство нового изолятора временного содержания (ИВС). Сдать объект планируют в юбилейный для Новокузнецка год.
Здание будет построено из кирпича. В настоящее время рабочие приступили к возведению стен первого этажа. Все работы должны завершится в октябре 2018 года. Изолятор будет рассчитан на 75 мест. Также отмечается, что объект будет доступен для инвалидов. Стоимость работ оценена в 210,6 миллиона рублей.
По данным открытых источников, сейчас в Новокузнецке нет действующих ИВС. Есть только СИЗО-2, которое входит в подчинение ГУФСИН. А изолятор временного содержания будет входит в структуру ГУ МВД.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Санаторий на 75 мест бы открыли лучше!