В Новокузнецке на улице Орджоникидзе, 22 идёт строительство нового изолятора временного содержания (ИВС). Сдать объект планируют в юбилейный для Новокузнецка год.

Здание будет построено из кирпича. В настоящее время рабочие приступили к возведению стен первого этажа. Все работы должны завершится в октябре 2018 года. Изолятор будет рассчитан на 75 мест. Также отмечается, что объект будет доступен для инвалидов. Стоимость работ оценена в 210,6 миллиона рублей.

По данным открытых источников, сейчас в Новокузнецке нет действующих ИВС. Есть только СИЗО-2, которое входит в подчинение ГУФСИН. А изолятор временного содержания будет входит в структуру ГУ МВД.