Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство
Недвижимость и строительство

МВД готовит новокузнечанам необычный «подарок» к 400-летию: как продвигается строительство

Сегодня 09:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке на улице Орджоникидзе, 22 идёт строительство нового изолятора временного содержания (ИВС). Сдать объект планируют в юбилейный для Новокузнецка год.

Здание будет построено из кирпича. В настоящее время рабочие приступили к возведению стен первого этажа. Все работы должны завершится в октябре 2018 года. Изолятор будет рассчитан на 75 мест. Также отмечается, что объект будет доступен для инвалидов. Стоимость работ оценена в 210,6 миллиона рублей.

По данным открытых источников, сейчас в Новокузнецке нет действующих ИВС. Есть только СИЗО-2, которое входит в подчинение ГУФСИН. А изолятор временного содержания будет входит в структуру ГУ МВД.

Ваши объявления

+добавить свое
Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Прохожий
2 9
Готовятся к Народным протестам.
ответить
аватар
Дон Хенаро 46115
9 6
И пусть строят, готовятся...будет куда садить нынешнюю власть...после народного волеизъявления...
ответить
аватар
Имя есть
30 0
Прям событие городского масштаба!
Санаторий на 75 мест бы открыли лучше!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ