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Сеть салонов лазерной эпиляции в России M.R. — теперь и в Новокузнецке

Сегодня 08:20
На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
M.R.

Каждая женщина мечтает избавиться от волосков в неположенных местах быстро и навсегда, теперь такая процедура доступна любой новокузнечанке в салоне лазерной эпиляции M.R.

Лазерная эпиляция — процедура, призванная избавить вас от дискомфорта во время посещения бассейна, сауны и пляжа навсегда. Уникальный метод удаления волос позволяет воплотить желаемое эффективно, безболезненно, безопасно, без рубцов и повреждений.

Аппарат нового поколения IPLASER воздействует и на меланин (как диодный и александритовый лазер), и на белок (как длинноимпульсный неодимовый лазер) в связи с длиной волны света 755 — 1064 нм. Система IPLASER не имеет в мире аналога, работает даже по шестому фототипу кожи и максимально снижает возможность болевых ощущений.

После первой процедуры результат проявляется на 14−25 день. Для получения стойкого (ожидаемого) результата необходимо пройти курс процедур от 4 до 10 с интервалом 3−4 недели. Через 6 месяцев рост волос начнёт постепенно восстанавливаться, и, поэтому, рекомендуется проходить закрепляющую процедуру 1 или 2 раза в год.

Почему у нас такие доступные цены? Мы специализируемся только по удалению волос в ненужных местах. Мы хотим чтобы каждый мог себе позволить пройти поистине лучшую процедуру на аппарате нового поколения!

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Наш адрес: ул. Ермакова 9а. Офис 430. Бизнес центр Сити.

Запись и консультация по телефонам 8−962−734−14−41, 29−04−41.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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