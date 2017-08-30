Медики прогнозируют рост смертности от гриппа и осложнений после него этой зимой.

По словам заместителя директора НИИ гриппа по научной работе Людмилы Цыбаловой, наиболее распространённым будет вирус H1N1. Он аналогичен вирусу, который вызвал пандемию в 2009 году. Об этом специалист заявила на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В группу риска традиционно попадают беременные женщины, пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями лёгких. Также риску подвергаются пассажиры метро — в тоннелях создаётся благоприятная среда для распространения вируса в условиях большого скопления людей и влажности.

Подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями специалисты ожидают во второй декаде сентября. Главным средством защиты от этих заболеваний и их последствий медики называют вакцинацию. Врачи настоятельно рекомендуют поставить прививку.