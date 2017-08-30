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На Россию обрушится опасный вирус гриппа

Сегодня 09:19
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
islam.ru

Медики прогнозируют рост смертности от гриппа и осложнений после него этой зимой.

По словам заместителя директора НИИ гриппа по научной работе Людмилы Цыбаловой, наиболее распространённым будет вирус H1N1. Он аналогичен вирусу, который вызвал пандемию в 2009 году. Об этом специалист заявила на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В группу риска традиционно попадают беременные женщины, пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями лёгких. Также риску подвергаются пассажиры метро — в тоннелях создаётся благоприятная среда для распространения вируса в условиях большого скопления людей и влажности.

Подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями специалисты ожидают во второй декаде сентября. Главным средством защиты от этих заболеваний и их последствий медики называют вакцинацию. Врачи настоятельно рекомендуют поставить прививку.

Комментарии 2
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Все равно не будем ставить прививки, не запугаете!
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читатель
6 1
вакцинация? А насколько проверена данная вакцина? А где гарантии, что именно эта вакцина нужна при гриппе, который придет, и она не даст осложнений, если грипп будет другой маркировки? И какие последствия через несколько лет у тех кто ставил эту вакцину? А то много прививок придумали, вот только до конца не изучили последствия, зато закон придумали. где за отказ наказывать будут
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