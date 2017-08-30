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Владимир Путин проведёт урок в школе

Сегодня 09:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Figni.ru

На занятии обсудят тему будущего России.

Президент России в День знаний проведёт урок в одной из школ Ярославля. Там он будет находиться с рабочим визитом.

Однако побывать на уроке смогут школьники и из других регионов — занятие будет транслироваться в нескольких субъектах.

После проведённого урока Путин отправится на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором примут участие талантливые школьники, пишет «Коммерсантъ».

В газете отмечают, что президент стал всё чаще участвовать в детских мероприятиях. Например, в конце июня он встретился с воспитанниками «Артека» в Крыму, а в июле — с детьми из центра «Сириус» в Сочи.

«Встреча с детьми была нужна президенту для работы с молодежью и родителями перед выборами», пишет «РБК» со ссылкой на своих экспертов.

В Минобрнауки сообщили, что 1 сентября во всех российских школах пройдёт тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Ученикам расскажут, какие возможности для развития есть в стране.

Комментарии 11
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Прохожий
17 10
Будущее России с таким "лидером" закончится плачевно.
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Дон Хенаро 46115
18 7
О как!!!
А кто то на все федеральные каналы недавно обвинял Навального в использовании школьников и студентов, .и что мы видим? Гарант наш то тоже не гнушается школьниками...
Поздно Владимир Владимирович, поздно, профукал ты молодежь)))Что несомненно радует...
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Андрей
4 42
Будущее России с таким "лидером" закончится плачевно.
Пошел вон!!!!!!!!!!!!!
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Андрей
8 29
Дон Хенаро:
О как!!!
А кто то на все федеральные каналы недавно обвинял Навального в использовании школьников и студентов, .и что мы видим? Гарант наш то тоже не гнушается школьниками...
Поздно Владимир Владимирович, поздно, профукал ты молодежь)))Что несомненно радует...
А ты чмокни Ходорка в пупок и на север дуй! Не тебе усранке решать будущее моей страны! Жаль, что модераторы вам помогают, а это уже????????
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
52 1
По мне, так гениальная идея,- взрослым клоуны не интересны, а детки наивны, доверчивы, внушаемы. Стопудово прокатит.
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люмпен
3 1
"Владимир Путин проведёт урок в школе ". Лучше бы он провел срок в зоне .
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Андрей
2 0
Меня этот Андрей убивает иногда,что за школьник такой который не подготовился еще к 1 сентября.
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Жоржич
0 11
"Владимир Путин проведёт урок в школе ". Лучше бы он провел срок в зоне .
Модератор! Ты делаешь вид?????? Отвечать то придется тебе, скоро!!!!!!!!
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Люмпен
3 0
Модератор! Ты делаешь вид?????? Отвечать то придется тебе, скоро!!!!!!!!
Вытри носик , подтяни колготки и успокойся .
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