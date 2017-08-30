На занятии обсудят тему будущего России.

Президент России в День знаний проведёт урок в одной из школ Ярославля. Там он будет находиться с рабочим визитом.

Однако побывать на уроке смогут школьники и из других регионов — занятие будет транслироваться в нескольких субъектах.

После проведённого урока Путин отправится на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором примут участие талантливые школьники, пишет «Коммерсантъ».

В газете отмечают, что президент стал всё чаще участвовать в детских мероприятиях. Например, в конце июня он встретился с воспитанниками «Артека» в Крыму, а в июле — с детьми из центра «Сириус» в Сочи.

«Встреча с детьми была нужна президенту для работы с молодежью и родителями перед выборами», пишет «РБК» со ссылкой на своих экспертов.

В Минобрнауки сообщили, что 1 сентября во всех российских школах пройдёт тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Ученикам расскажут, какие возможности для развития есть в стране.

