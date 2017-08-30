Новокузнечанин хочет вернуть жителю Индии, предположительно, украденный у него айфон.

Якобы ворованный гаджет мужчина увидел на популярном сайте бесплатных объявлений. Судя по всему, новокузнечанина насторожила низкая стоимость смартфона — всего 5 000 рублей. По словам мужчины, он проверил идентификационный номер устройства на специальном портале и увидел, что оно краденое.

«Телефон украли в Индии, сейчас он продаётся в Новокузнецке, может, кто подскажет, как связаться с автором этого объявления об утере? Или сами свяжетесь? Мои познания в английском ничтожны, поэтому я вряд ли смогу переписываться с ним», — рассказал новокузнечанин на «Пикабу».

На сайте проверки iPhone действительно указано, что владелец лишился своего имущества в Индии.

«Телефон был потерян 25 апреля 2017 года. У меня украли его, когда я отдыхал в городе Сатна (Индия — прим.ред.). Пожалуйста, помогите мне найти его или сделайте так, чтобы он не работал, в нём важная для меня информация и фотографии», — сообщил предполагаемый владелец гаджета.

Пока объявление о продаже смартфона в Новокузнецке всё ещё значится на «Авито». ВашГород.ру позвонил по указанному номеру телефона. Владелица рассказала, что продаёт гаджет так дёшево, потому что это копия, а не оригинальный айфон. Заказали его в интернете.

Если телефон действительно украли, шансы вернуть его владельцу минимальны, утверждают пикабушники. Не исключено, что устройство уже несколько раз перепродали. Помимо этого, на коробке может быть указан идентификационный номер другого гаджета: по мнению пользователей, восстановленные айфоны нередко продают в «чужих» коробках.







