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В Новокузнецке поженили Бузову и Шнура

Сегодня 10:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vladtime.ru

Пользователи Сети активно обсуждают видео «свадьбы» двух скандальных персон.

Ольгу Бузову и Сергея Шнурова поженил художник Олег Ермолаев. Основатель направления «шизореализм» создаёт инсталляции и картины под псевдонимом Электрон.

В свой родной город — Новокузнецк — Ермолаев приезжает раз в два года с выставкой. Нынешний приезд он отметил «свадьбой» Бузова и Шнура в помещении одного из банков, пишет sdnnet.ru

Как отмечают «Вести-Кузбасс», художник покинул родину более двадцати лет назад. В Европе он также известен, как писатель, поэт, философ и режиссёр.

Перфоманс - свадьба #бузова И#шнуров Автор: Электрон#электрон

Публикация от Татьяна Яковлева (@tanyayak)

Комментарии 4
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Андрей
5 0
Кто крышует Дом 2???? Сплошной разврат, унижение всех человеческих достоинств! О какой любви идет речь???????? Сплошное пьянство, проституция и разврат!!!!!! Кто эти зомбированные участники, которые собрались на этом шабаше???????? Мы выращиваем здоровую нацию или идиотов!!
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Дон Хуан
0 0
Олег? Ермолаев? А я думал, его уже давно вороны склевали! Сосед это мой бывший. А ведь было время, на "Абашевской" шахте работал, то есть как человек, пользу обществу приносил.
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Торгильс Кнутссон
0 0
Олег? Ермолаев? А я думал, его уже давно вороны склевали! Сосед это мой бывший. А ведь было время, на "Абашевской" шахте работал, то есть как человек, пользу обществу приносил.
В отличии от Вас, уважаемый, у вашего соседа оказывается еще и деньги есть приезжать из Голландии в Кузню! А Вы можете хотя-бы такое себе позволить?? И непонятно, кого вороны склевали... ага? ))
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руся
0 0
Кто крышует Дом 2???? Сплошной разврат, унижение всех человеческих достоинств! О какой любви идет речь???????? Сплошное пьянство, проституция и разврат!!!!!! Кто эти зомбированные участники, которые собрались на этом шабаше???????? Мы выращиваем здоровую нацию или идиотов!!
канал ТНТ весь под ГАЗпромом....вот и делайте выводы....ДД никогда не закроют
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