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Я уже с вами.
Пользователи Сети активно обсуждают видео «свадьбы» двух скандальных персон.
Ольгу Бузову и Сергея Шнурова поженил художник Олег Ермолаев. Основатель направления «шизореализм» создаёт инсталляции и картины под псевдонимом Электрон.
В свой родной город — Новокузнецк — Ермолаев приезжает раз в два года с выставкой. Нынешний приезд он отметил «свадьбой» Бузова и Шнура в помещении одного из банков, пишет sdnnet.ru
Как отмечают «Вести-Кузбасс», художник покинул родину более двадцати лет назад. В Европе он также известен, как писатель, поэт, философ и режиссёр.
Перфоманс - свадьба #бузова И#шнуров Автор: Электрон#электрон
Публикация от Татьяна Яковлева (@tanyayak)
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