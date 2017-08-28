Пользователи Сети активно обсуждают видео «свадьбы» двух скандальных персон.

Ольгу Бузову и Сергея Шнурова поженил художник Олег Ермолаев. Основатель направления «шизореализм» создаёт инсталляции и картины под псевдонимом Электрон.

В свой родной город — Новокузнецк — Ермолаев приезжает раз в два года с выставкой. Нынешний приезд он отметил «свадьбой» Бузова и Шнура в помещении одного из банков, пишет sdnnet.ru

Как отмечают «Вести-Кузбасс», художник покинул родину более двадцати лет назад. В Европе он также известен, как писатель, поэт, философ и режиссёр.